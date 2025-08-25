Adoが歌うドラマ『クジャクのダンス、誰が見た？』主題歌「エルフ」が、韓国のアワードでBest Original Song賞を受賞

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TBSで2025年1月期に放送された、広瀬すず主演の金曜ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た？』の主題歌として好評を博した、Adoの「エルフ」が、韓国・釜山で開催された『グローバルOTTアワード2025』でBest Original Song賞を受賞した。

■『グローバルOTTアワード2025』とは

『グローバルOTTアワード2025』は、テレビ、OTT（Over the Top：オンラインで配信されるコンテンツの総称）、デジタルコンテンツの世界的な優秀作品を称える国際的なアワード。2025年は、全14のコンペティション部門が設けられ、ストリーミング業界における最も魅力的なコンテンツ、クリエイター、そして技術革新に光を当てた審査が行われた。

数多の応募作品の中から合計38作品がノミネートされ、Best Original Song賞は日本や韓国をはじめとするアジアの審査員から高い支持を得た、Adoが歌う主題歌「エルフ」が並み居る候補を抑え受賞した。

■主人公を包み込み、奮い立たせる力強く切実なボーカルAdoの真骨頂！

広瀬すずが主演を務めた金曜ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た？』は、浅見理都の同名漫画を原作に、クリスマスイブの夜に元警察官の父親を殺された娘が、遺された手紙を手がかりに真相に迫るヒューマンクライムサスペンス。

突然の父の死で絶望の淵に立たされ、次々と明かされる事実に打ちのめされながらも、父を信じてひたむきに真相に迫る“旅”に出る主人公・心麦を包み込み、奮い立たせる力強く切実なボーカルAdoの真骨頂。そんな壮大なバラードが、物語や心麦の心情と響き合う歌詞とともに大きな話題を呼んだ。

「エルフ」はアーティストの“てにをは”が作詞・作曲を担当。現在開催中の自身2度目となるワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』でも「エルフ」は大きな反響を得ているという。

授賞式は8月24日、韓国・釜山で開催。受賞発表の瞬間には「エルフ」が会場に流れ、温かい拍手が響きわたり、日本のコンテンツが国際的に注目を集めていることが示された受賞となった。

■プロデューサーコメント

