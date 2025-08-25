¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¤¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡×¼Â¶·¡¦½éÅÄ·¼²ð¥¢¥Ê¤¬´ê¤¦Ëþ°÷¤Î¹ñÎ©¤Ç¤Î¡È¥Ð¥È¥ó¥Ñ¥¹¡É¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
Âç´¿À¼¤¬¶Á¤¯¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¡¢¤¤¤è¤¤¤èÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£Ìµ´ÑµÒ¤À¤Ã¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤«¤é4Ç¯¡£9·î13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤òÁ°¤Ë¡¢TBS½éÅÄ·¼²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£1997Ç¯¤ÎÀ¤³¦Î¦¾åÃæ·Ñ³«»Ï¤«¤é¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¡¢¿ô¡¹¤ÎÎò»ËÅª½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¤¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌöÆ°¤òÅª³Î¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÇ®¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿½éÅÄ¥¢¥Ê¤¬¡¢Ç®Àï¤Îµ²±¤È¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
±«¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿»ø¥Ï¡¼¥É¥é¡¼¡¦°ÙËöÂç¡Ê2005Ç¯¥Ø¥ë¥·¥ó¥Âç²ñ¡Ë
2001Ç¯À¤³¦Î¦¾å¥¨¥É¥â¥ó¥È¥óÂç²ñ¡£Åö»þ¡¢Âç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿°ÙËö¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ48ÉÃ¤ÎÊÉ¤òÇË¤ëÆüËÜ¿·µÏ¿¡Ê47ÉÃ89¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤Æ3°Ì¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë°µ´¬¤Î¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î4Ç¯¸å¤Î¥Ø¥ë¥·¥ó¥Âç²ñ¡£¥ì¡¼¥¹Ä¾Á°¤Ë·ã¤·¤¤Íë±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢ÊüÁ÷ÀÊ¤ÎÅÅ¸»¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥À¥¦¥ó¤·¤¿¡£½éÅÄ¥¢¥Ê¤È²òÀâ¼Ô¤Î´£Éô½ÓÆó»á¡Ê¸µ400m¥Ï¡¼¥É¥ëÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡Ë¤Ï¡¢µÞî±¡¢ÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¾®¤µ¤Ê¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¼Â¶·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ß¤ê¤·¤¤ëÂç±«¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â³«»Ï»þ´Ö¤¬ÃÙ¤ì¡¢Ä¹¤¤ÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤òÁè¤¦¥«¡¼¥í¥ó¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥È¡ÊÅö»þ19¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤È°ÙËö¤¬ÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥ó¤Ø¡£¤½¤·¤Æ°ÙËö¤Ï¡¢ÅÝ¤ì¤³¤ó¤À¡£
¼Â¶·¡ÖÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À°ÙËö¡¼¡ª»ø¡¢¾¡¤Æ¤¿¤«¡¢3Ãå¤ËÆþ¤ì¤¿¤«¤¡!?¡×
¤É¤Á¤é¤¬3°Ì¤Ê¤Î¤«¡¢·×Â¬·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤È¤Æ¤âÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£½éÅÄ¥¢¥Ê¤ÏÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤ë¡£
½éÅÄ¡§
¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¸«¤Ê¤¬¤é´£Éô¤µ¤ó¤È¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3°Ì¤Î¤È¤³¤í¤Ë°ÙËöÂç¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡ÖD¡×¤¬½Ð¤ë¤«¡¢¥«¡¼¥í¥ó¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤Î¡ÖK¡×¤¬½Ð¤ë¤«⋯¡£¤½¤·¤Æ¡ÖD¡×¤¬¸«¤¨¤¿½Ö´Ö¡¢Æó¿Í¤ÇÂç´î¤Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£±«¤òÌ£Êý¤ËÉÕ¤±¤¿¤½¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤¬°ÙËö¤òºÆ¤ÓÆ¼¥á¥À¥ë¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Î¤Á¤Ë°ÙËö¤Ï¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°Å·¸õ¤Ç¤âÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Á¡¢¤¸¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤¬¤½¤ï¤½¤ï¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¶ìÆñ¤¬°é¤Æ¤¿¥·¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥µ¥ó¡Ê2023Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¡Ë
¥·¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥µ¥ó¡Ê32¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ç2¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò´Þ¤à¡¢6¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï1500£í¤È10000m¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥Þ¥ë¥Á¥é¥ó¥Ê¡¼¤À¡£
Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤Ï·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢½Ð¿È¤À¤¬¡¢10Âå¤Îº¢¡¢ÆñÌ±¤È¤·¤Æ¥ª¥é¥ó¥À¤ØÆ¨¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Èà½÷¤ÎÁö¤ê¤Ï¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÂÇ¤Ä¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Î1500m¤ÎÍ½Áª¤Ç¤Ï¥é¥¹¥È1¼þ¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ìµ¤¤Ë11¿Í¤ò¤´¤Ü¤¦È´¤¤·¡¢1Ãå¡£¶Ã°ÛÅª¤Ê¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤Ï¶ìÆñ¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¶¯ð×¤ÊÀº¿ÀÎÏ¤Î¾Ú¤À¡£
ÆüËÜ¤ÎÃæÄ¹µ÷Î¥³¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦ÅÄÃæ´õ¼Â¤â¥Ï¥Ã¥µ¥ó¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤Ò¤È¤ê¤À¡£
ÅÄÃæ´õ¼Â¡§
¥Ï¥Ã¥µ¥óÁª¼ê¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÄ©Àï¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¤³¤½¶¯¤¤¡£»ä¤âÈà½÷¤Î¤è¤¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Î²áÄø¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¶¯¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2Ç¯Á°¡¢Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤Î¶õ¹Á¤Ç¡¢¤ªÅÚ»º¤òÁª¤Ö¥Ï¥Ã¥µ¥ó¡ÊÆ±Âç²ñ¤Ï5000m¤Ç¶ä¡¢1500m¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡Ë¤È¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿½éÅÄ¥¢¥Ê¡£¤Ò¤È¤ê¤ÎÎ¦¾å¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢²÷¤¯¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤âÌóÂ«¤·¡¢Î¦¾å³¦¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Îµ¤¤µ¤¯¤Ê¿ÍÊÁ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡¢¿´²¹¤Þ¤ë½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
°ì½Ö¤ÇÈ½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¥Ü¥ë¥È¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó¡Ê2017Ç¯¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¡Ë
½éÅÄ¥¢¥Ê¤¬¼Â¶·¤·¤¿¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Ï°ì½Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ëËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ü¥ë¥È¸½ÌòºÇ¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¤Î4¡ß100£í¥ê¥ì¡¼·è¾¡¡£À¤³¦Ãæ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÍ½ª¤ÎÈþ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¥Ü¥ë¥È¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ç¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËÂ¤òÄË¤á¡¢¥ì¡¼¥¹¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²ñ¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢½éÅÄ¥¢¥Ê¤Ï·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ü¥ë¥È¤Î°ÛÊÑ¤òÅÁ¤¨¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ÎÆ°¸þ¤òÄÉ¤¦¤«¡Ä¡£½éÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¤È¤Ã¤µ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤³¤¦ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Ü¥ë¥È¤¬Áö¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¡ªÆüËÜ¸½ºß3°Ì¤À¡×
½éÅÄ¥¢¥Ê¡§
¥ê¥ì¡¼¤Î¼Â¶·¤Ã¤Æ·ë¹½ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ü¥ë¥È¤¬Áö¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤â¥á¥À¥ëÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥Ü¥ë¥È¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤Î²÷µó¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂ³¤3Ãå¤Ç¡¢¥ê¥ì¡¼¼ïÌÜ¤ÇÀ¤³¦Î¦¾å½é¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤ÏÅÓÃæ´þ¸¢¤·¤¿¡£¥Ü¥ë¥È¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤òºÇ¾®¸Â¤ÎÉ½¸½¤Ë¤È¤É¤á¤ÆÅÁ¤¨¤¿ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Î²÷µó¤È´¿´î¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¢¥Ê¤Ë¤è¤ë°ì½Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
´¿À¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ð¥È¥ó
2021Ç¯¡¢¥³¥í¥Ê±²¤ÇÌµ´ÑµÒ¤À¤Ã¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤Î4¡ß100£í¥ê¥ì¡¼·è¾¡¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï1Áö¤«¤é2Áö¤Ø¤Î¥Ð¥È¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢¼º³Ê¤È¤¤¤¦·ëËö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¼º°Õ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤Ï½éÅÄ¥¢¥Ê¤À¤Ã¤¿¡£
½éÅÄ¥¢¥Ê¡§
¤Ç¤¤ì¤Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¤¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡£°ìÈÖ¿É¤¤¤Î¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤âÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¿Í´Ö¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤É¤óÄì¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶ÍÀ¸Áª¼ê¤Ïº£Ç¯¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÎ©ÇÉ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ì¤«¤é4Ç¯¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Ž¥Ž¥Ž¥¡£¿·¤¿¤Ê¥ê¥ì¡¼»ø¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Ä¤Ä¡¢º£ÅÙ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¡¢¥Ð¥È¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë½Ö´Ö¤ò½éÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½éÅÄ¥¢¥Ê¡§
¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤®ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤ÀÅìµþ¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Âç´¿À¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¥Ð¥È¥ó¤¬ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÎÙ¤ê¹ç¤¦³Æ¹ñ¤Î¼Â¶·ÀÊ¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤ÏÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤ë¤¬¡¢¹æË¤¤¬ÌÄ¤ë¤È°ìÀÆ¤Ë³Æ¸À¸ì¤Ç¼Â¶·¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£½éÅÄ¥¢¥Ê¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¶¦¤Ë´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÎò»ËÅª½Ö´Ö¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£