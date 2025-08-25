SEVENTEEN（セブンティーン）のSEUNGKWAN（スングァン）が、Instagramを更新。入隊中のJEONGHAN（ジョンハン）や、NCT 127のJUNGWOO（ジョンウ）らも登場した、ハワイでのプライベートショットを公開した。

【写真】スングァンのハワイ投稿①② 黒髪短髪のジョンハンにも視線集中！

■SEVENTEENジョンハンがスングァンと並び、海をバックにアロハポーズ！

スングァンの投稿は、黒いシャツを着てレストランの席に座るソロショットからスタート。髪の毛は黒髪をふんわりとエアリーにセットしており、大人の魅力を放っている。2枚目は2024年9月より兵役に就いているジョンハンとの2ショット。美しい夕日と海をバックに、リラックスしたような表情を浮かべている。ジョンハンは短髪で、柄物のシャツを爽やかに着こなしてアロハポーズをし、その横でスングァンがお茶目にポーズを取った。

4枚目はジョンウと密着した2ショット。船の上でサングラスを少し下にずらすお揃いのポーズを取っている。そしてスングァンは船の上で気持ちよさそうにハートマークを作り（5枚目）、ハワイの雄大な山々をバックに、ヘルメットを被って開放感に満ちたポーズを決めたり（13枚目）、様々な姿を公開した。

もうひとつの投稿では、海をバックにピンクのadidas（アディダス）のシャツを着て、チェアでくつろぐ姿を公開。3枚目では撮影者とお互いに撮り合いっこをしているようなポーズで、にっこりと微笑んだ。

SNSでは「ハワイのハニブ良すぎる」「久しぶりのジョンハンの姿嬉しい…」「アロハポーズやってるのもかわいい」「チャラめのジョンハンさんいい」「短髪ジョンハンさんめちゃくちゃかっこええ」「2人ともかっこよすぎる！」「ジョンハンさん髪伸びてきたね」「ジョンウとのセルカたまらん！」「ジョンウくんと98’zで本当仲良しだね」など、大きな反響が起こっている。

