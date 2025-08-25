TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À­¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï»ö·ï¤Î3ÆüÁ°¤«¤é¿À¸Í¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬½÷À­¤òÁÀ¤¦¤Ë»ê¤Ã¤¿¤¤¤­¤µ¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ã«ËÜ¾­»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ïº£·î20Æü¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢½÷À­¡Ê24¡Ë¤Î¶»¤Ê¤É¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¿ô²ó»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï2¿Í¤Î´Ö¤ËÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ï3ÆüÁ°¤Îº£·î17Æü¤«¤éµÙ²Ë¤ò¤È¤ê¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¸½¾ì¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

»ö·ïÅöÆü¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷À­¤ò50Ê¬°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈø¹Ô¤·Â³¤±¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤ÏÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬½÷À­¤òÁÀ¤¦¤Ë»ê¤Ã¤¿¤¤¤­¤µ¤Ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£