¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï11»þ30Ê¬»þÅÀ¡¢Á°ÆüÈæ340±ß¹â¤Î4Ëü2910±ß¡Ê+0.79¡ó¡ËÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï4Ëü3150±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊªÀ¶»»ÃÍ¡Ê4Ëü2965±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢Çã¤¤Àè¹Ô¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¸½Êª¤Î´ó¤êÉÕ¤Ä¾¸å¤Ë¤Ï4Ëü3200±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Çã¤¤°ì½ä¸å¤ÏÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÌá¤êÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥·¥çー¥È¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ°¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ4Ëü2790±ß¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤¿¡£½ªÈ×¤Ï²¡¤·ÌÜÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢4Ëü2900±ß～4Ëü2950±ßÊÕ¤ê¤Ç¿ä°Ü¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ä¤±¤¿¹âÃÍ¡Ê4Ëü3100±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤òÍ¶¤¦·Á¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£4Ëü3200±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¸å¤Ï¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¡Ê4Ëü2910±ß¡Ë¿å½à¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¥·¥çー¥È¤òÍ¶¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£4Ëü2790±ß¤Þ¤Ç²¡¤·¤¿¸å¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥Ðー¤Ï°ì½ä¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢+1¦Ò¿å½à¤Ç¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¥çー¥È¤òÍ¶¤¤¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç13.79ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£°ì»þ13.85ÇÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê13.85ÇÜ¡Ë¤Ë¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢NT¥·¥çー¥È¤Ë¿¶¤ì¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£
