¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»Ï¶È¼°¡¡ÍýÍ³¤Ï¡È½ë¤µÂÐºö¡É¡¡¾®³Ø¹»¤¬Ç®Ãæ¾É¤ò·Ù²ü¡¡²ÆµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡Ä¡Ö²ÈÂ²¤Ç¥×ー¥ë¡×»¥ËÚ
»¥ËÚ»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç£¸·î£²£µÆü¤Ë»Ï¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬»Ä¤ëÃæ¡¢³Æ³Ø¹»¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÂÐºö¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¿·³Ø´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾±»ÊÄ¾Èþ¹»Ä¹¡Ë¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤Î¤³¤È¤È½ë¤µ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î»Ï¶È¼°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
»¥ËÚ»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤¹¡£
²ÆµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤ê£²£µÆü¤«¤é¿·³Ø´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ï¶È¼°¤Ï½ë¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ³Æ¶µ¼¼¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡©¡×
¡ÊÂ¼ÅÄ°Íçý¤µ¤ó¡Ë¡Ö²ÈÂ²¤Ç¥×ー¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¡×
¡Êã·Æ£Íþ¤µ¤ó¡Ë¡Ö£²ºÐ¤Î¤¤¤È¤³¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡×
¡Ê°ËÆ£ÌÔ¶µÆ¬¡Ë¡Ö²ÈÄí¤È¤âÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ(Ç®Ãæ¾É¤Î)ÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×
¤³¤Á¤é¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï½ë¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢º£½µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ï£´»þ´ÖÌÜ¤Ç½ªÎ»¤·¡¢¸á¸å¤Ï»ùÆ¸¤òµ¢Âð¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
