Ãæµï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç±ê¾åÁû¤®¤Ë¡ÄJRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÑ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö·Ð°Þ¡×
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¡×
¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤ê¡¢£±·î¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿ÃæµïÀµ¹»á¡Ê53¡Ë¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£³·î31Æü¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÏÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ãæµï»á¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤ÏºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ÛµÄ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃæµï»á¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¶ÈÌ³¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤è¤ëÀË½ÎÏ¡Ù¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÔÌÂ»¤µ¤ì¤¿Ãæµï»á¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò²óÉü¤·¤è¤¦¤È°ÛµÄ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæµï»á¤Ï¼«¿È¤Î²ñ¼Ò¡Ø¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ê¤«¤¤¡Ù¤ÎÇÑ¶È»þ´ü¤ò±ä´ü¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤È¤È¤â¤ËÀï¤¦·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÊüÁ÷Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
Ãæµï»á¤Ï18Æü¤Ë53ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÅöÆü¤Î¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÅê¹Æ¤ä¡¢Ì¾ÍÀ²óÉü¤Î¤¿¤á¤Î½ðÌ¾¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÅê¹Æ¤¬SNS¾å¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤À¤ËÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¡¢Ãæµï»á¤ò¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÏÃæµï»á¤ËÂÐ¤¹¤ëàÊÐ¤Ã¤¿¼çÄ¥á¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡££··î29Æü¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ¼Ò¡ØJRÅìÆüËÜ¥Ñ¡¼¥½¥Í¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊJEPS¡Ë¡Ù¤¬Æ±¼Ò¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È¤Ë¤³¤ó¤ÊÊ¸½ñ¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡Ô¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÊÀ¼Ò¤¬£µ·î28Æü¤Ë²ñ°÷¸þ¤±¥µ¥¤¥È¡ØPersonnel Info Web¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¡Ø¿Í¸¢¾ðÊóNOW¡ÖÃæµï¡¦¥Õ¥¸ÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¸¢¤ò¼è°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ö¼Â¤Î³ÎÇ§¤ò½½Ê¬¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ìÊý¤ËÊÐ¤Ã¤¿ÃÇÄêÅª¤Ê¼çÄ¥¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸øÊ¿À¤Ë·ç¤±¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆµÚ¤ÓÉ½¸½¤¬¤¢¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ª¤è¤ÓÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´ÉÔ²÷¤ÎÇ°¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ
¡ÖPersonnel Info Web¡×¤ÎÇÑ»ß¤È¤È¤â¤ËÊÔ½¸ÂÎÀ©¤òÈ´ËÜÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ê¤É¤ò¹Ö¤¸¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¡ØPersonnel Info Web¡Ù¤Ï²ñ°÷¸þ¤±¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢JEPSÁíÌ³Éô¡Ê¿Í¸¢·¼È¯Ã´Åö¡ËÌ¾µÁ¤ÇÃæµï»á¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò·ÇºÜ¡£¸½ºß¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬¸øÊ¿À¡¦ÃæÎ©À¤Ë·ç¤±¡¢Ãæµï»á¤Î¿Í¸¢¤ËÇÛÎ¸¤¬¤Ê¤¤µ»ö¤À¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¡¢£··î²¼½Ü¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¹¤¯³È»¶¤·¤Æ±ê¾åÁû¤®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ãæµï»á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÆ±¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¹³µÄ¤¬»¦Åþ¤¹¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£SNS¤ÇÆ±¼Ò¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò³È»¶¤µ¤»¤ëÆ°¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥à¤Ë¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
JEPS¤Ë°ìÏ¢¤Î·Ð°Þ¤òÊ¹¤¤¤¿
¡Ö¥³¥é¥à¤Î¼¹É®¼Ô¤ÏÃæµï»á¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò½ä¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ô¥Õ¥¸¤Î´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¿Í¸¢ÌäÂêÂÐ±þ¤ä´íµ¡´ÉÍý¤ÎÅÀ¤Çµ©¤Ë¤ß¤ë¡Ø¼ºÇÔ»ö°Æ¡Ù¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÂ¾»³¤ÎÀÐ¡Ù¤È¤·¤ÆÆÉ¼Ô¤Ë¤â³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¼è¤ê¾å¤²¤¿¤È¥³¥é¥à¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæµï»á¤Î½÷À¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¾ÜºÙ¤¬¼éÈëµÁÌ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Ãæµï»áÂ¦¤¬Ä´ººÊó¹ð¤ËÇ¼ÆÀ¤»¤º¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¾Úµò¤Î³«¼¨¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÔÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÁ°¸å¤Ë´Ø¤¹¤ë½ô¡¹¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¤âÃæµï»á¤Ë¤è¤ëÈÜÎô¤Ê¹Ô°Ù¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¢¤ê¡¢É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÃÇºá¤µ¤ì¤ÆÁ³¤ë¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢°ìÊýÅª¤Ë»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ô¾åÆÀ°ÕÀè¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤¦¤·¤¿´Ø·¸À¤¬¾ïÆüº¢¤«¤é¤ÎÃæµï»á¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤äÁýÄ¹¤òµö¤·¤¿·ë²Ì¡¢º£²ó¤Î°¼Á¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤â¡£Æ±¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤Î¥³¥é¥à¤¬Ãæµï¥Õ¥¡¥ó¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
£¸·î£¶Æü¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ï½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬Ãæµï»á°¸¤Æ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡ÖÄÌÃÎ½ñ¡×¤ÎÆâÍÆ¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÃæµï»á¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤Ï¡Ô¤³¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÀË½ÎÏ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤éÁÛµ¯¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿ÉÔÆ±°Õ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¡¢Åö¿¦¤é¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæµï»áÂ¦¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¡ÖÌµºá¡×¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËÍºá¤ÈÃÇ¤¸¤¿¥³¥é¥à¤ÎÆâÍÆ¤Ïµö¤·¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
JEPS¤Ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¸½ñ¤Ç²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊÀ¼Ò¤¬2025Ç¯£µ·î28Æü¤Ë²ñ°÷¸þ¤±¡ØPersonnel Info Web¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¡Ø¿Í¸¢¾ðÊó NOW¡ÖÃæµï¡¦¥Õ¥¸ÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¸¢¤ò¼è°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ìÊý¤ËÊÐ¤Ã¤¿ÃÇÄêÅª¤Ê¼çÄ¥¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸øÊ¿À¤Ë·ç¤±¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆµÚ¤ÓÉ½¸½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£··î25Æü°Ê¹ß¡¢°ìÉô¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ª¤è¤ÓÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´ÉÔ²÷¤ÎÇ°¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÍ¤ÓÊ¸¤Î¸øÉ½¤È¤È¤â¤Ë¡ØPersonnel Info Web¡Ù¤ÎÇÑ»ß¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆÉ¼Ô°Ê³°¤«¤é¤Î¤´°Õ¸«¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î²ñ°÷¤Ç¤¢¤ëÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖPersonnel Info Web¡×ÇÑ»ß¤È¤¤¤¦Á¼ÃÖ¤ò·è¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î±ê¾åÁû¤®¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢£µ·î28Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ£··î25Æü°Ê¹ß¤Ë»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢µ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£
Ãæµï»á¤ÈÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò½ä¤ëÏÀÁè¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£