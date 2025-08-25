¡È¥¹¥Þ¥Û¤Ï1Æü2»þ´Ö¤Þ¤Ç¡É¡Ä¾òÎã°Æ¤Î¿³µÄ¤¬ËÌÀ»ÔµÄ²ñ¤Ç»Ï¤Þ¤ë »Ô¤Ë¤Ï»¿ÈÝ¤Î°Õ¸«¤¬Ìó90·ï Â¿¤¯¤¬»Ô³°¤«¤é
¡¡°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤Î»ÔµÄ²ñ¤¬8·î25Æü¤Ë³«²ñ¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î»ÈÍÑ¤Ï1Æü2»þ´Ö¤Þ¤Ç¤òÌÜ°Â¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÈÄê¤á¤¿¾òÎã°Æ¤Î¿³µÄ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡25Æü¸áÁ°10»þ¤Ë³«²ñ¤·¤¿ËÌÀ»Ô¤Î9·îÄêÎãµÄ²ñ¤Ç¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ê¤É°Ê³°¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¤Ï1Æü2»þ´Ö¤Þ¤Ç¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¶¡¤Ï¸á¸å10»þ°Ê¹ß¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¤ÎÌÜ°Â¤ò¼¨¤·¤¿¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÅùÅ¬Àµ»ÈÍÑ¿ä¿Ê¾òÎã°Æ¡×¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾òÎã°Æ¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë»Ò¶¡¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î»ÈÍÑ¤Î´ÉÍý¤ä¥ëー¥ëºî¤ê¤ÎÅØÎÏµÁÌ³¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È³Â§¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®ÉâÀµÅµ»ÔÄ¹¤Ï»ÔÌ±¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾òÎã°Æ¤ÎÈ¯É½¤Î¸å¡¢»Ô¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¾òÎã¤ÇÇû¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿»¿ÈÝ¤Î°Õ¸«¤¬ÅÅÏÃ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤è¤½90·ï´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤¬»Ô³°¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£