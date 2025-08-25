【3COINSのジェルネイルグッズ】が凄すぎーッ！！ これでセルフネイル格上げカモ♡

【3COINS（スリーコインズ）】の「ジェルネイルグッズ」が凄すぎる！と、FTN編集部の注目の的に。今回は、初心者も手軽に塗れるスティックジェルネイルと、貼るだけで簡単に完成するジェルネイルシール、さらに、ジェルネイルの必需品であるUV LEDライトをご紹介。サロン級を目指せるジェルネイルグッズは、セルフ派の強い味方になるかも。

サロン級を目指せる！ 手軽に使えるスティックタイプ

【3COINS】「カラースティックネイルジェル / and us」\330（税込）

ジェルと筆が一体化したスティックタイプ。公式サイトによると、「別売りのUVLEDネイルライトWを使って綺麗に仕上げられます」とのことで、セルフネイルをサロン級に格上げできそう。「剥がすだけで簡単にピールオフ」（公式サイトより）という、手軽さも嬉しいポイント。ヒアルロン酸配合で、おしゃれしながらケアできるかも。小さなラメがキラキラ煌めくパープルの他、シアーな発色のオレンジや、グリーンなど、全10色展開。

夏のお出かけ気分が盛り上がるグリッターネイル

【3COINS】「グリッタースティックネイルジェル / and us」\330（税込）

スティックネイルジェルは、大きめのグリッターが目を引くこちらもおすすめ。手元を見るたびに華やかに輝いて、夏気分が盛り上がるネイルジェルは、ビーチやプール、フェスなどのイベントにもぴったりです。シルバーカラー、ゴールドカラー、ピンク、ブラウンと、全4色の展開です。

貼るだけでOK！ 不器用さんもトライしやすいシールタイプ

【3COINS】「セミハードジェルネイルシールフット / and us」\550（税込）

サンダルの出番が増える夏。足元もおしゃれの手を抜きたくないなら、こちらのジェルネイルフットシールがおすすめです。ゼブラ柄のようなデザイン性の高いネイルアートも、シールを爪に貼るだけでOK。公式サイトによると、「自然光に当てるとより密着しやすくなります」とのこと。不器用さんも理想のセルフネイルに仕上げられそうです。

セルフネイルを格上げできるネイルライト

【3COINS】「《全面しっかり硬化》UVLEDネイルライトW / and us」\1,100（税込）

上記で紹介した、スティックネイルジェルやジェルネイルシールをきれいに仕上げるには、こちらのネイルライトも準備しておきたいところ。幅広のドーム型なので、親指から小指まで時短でしっかり硬化させられそう。約60秒・約120秒にセットできる便利なタイマー付き。公式オンラインストアのお気に入り登録数4,000人超え（2025/8/20時点）の大人気商品なので、気になる人は早めにチェックして。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i