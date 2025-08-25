撥水ナイロンでタフに使える！ハイ！スタンダード別注2WAYバッグは街もレジャーも任せられる

普段使いとしてはもちろん、フェスや旅行先でも使える、ごくシンプルで軽くて使い勝手のいいバッグを探しているなら、アメリカのベーシックを追求したアイテムを展開するHIGH! STANDARDが、アメリカ・ポートランド発のバッグブランド・JULY NINEに別注をかけた2WAYショルダーバッグはいかが？

「JULY NINE×HIGH! STANDARD（パースショルダーバッグ）」（S：1万2100円、M：1万3200円、L：1万4300円）は、JULY NINEで人気のショルダーバッグをベースに、ディテールを変更。素材にはリップストップナイロンを採用しており、タフでありながら薄く、非常に軽いのが特徴です。また、撥水性も備えているので、多少の雨なら弾いて荷物を水濡れから守ります。

ラインナップは、コーディネートやシーンに合わせて選べる3サイズ。SとMは14cmの底マチ、Lには19cmの底マチとたっぷりマチがあるので、幅のある大き目の荷物も収納できます。

ごくシンプルなつくりで使いやすく、メイン収納部はファスナーで開閉できて荷物の落下の心配もなし。外側サイドには、ペットボトルや折りたたみ傘が入る便利なアウトポケットを搭載しています。

従来モデルではパッカブル仕様でしたが、別注モデルではあえてパッカブルにはせずに、スナップボタンの位置を変更することで巾着のように使えるように仕様変更。その際に余ったストラップは、付属のボムバンドで留められるつくりです。

カラーは汎用性の高いホワイトとブラック、秋に似合う落ち着いたチャコール、そして明るい青と鮮やかなオレンジの5色を展開。それぞれ、本体カラーに合うカラーのストラップを組み合わせています。

3サイズ・5色展開と豊かなバリエーションの中からシーンや好みに合わせて選べ、日常に馴染むミニマルなデザインで、タウンでもレジャーでも活躍するバッグです。

>> HIGH! STANDARD

＜文／&GP＞

