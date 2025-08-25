シンガー・ソングライターChage（67）が25日、インスタグラムを更新。音楽デュオ、CHAGE and ASKAとしてのデビュー46周年記念日を迎え、思いをつづった。

Chageは「46周年ですね。もうすでにたくさんのお祝いメッセージありがとうございます」と祝福の声に感謝するとともに、「あくまでも個人的な見解」とした上で、デビューからこれまでの音楽人生を振り返った。

「かつて『柴田秀之』として、一人で生きていた男の目の前に、1979年8月25日『チャゲ』という、もうひとりの男が割り込んできました。(笑）そこからは、ひとつの生き様をふたつの名で生きる、長い長い音楽人生の始まりです」と、本名から芸名で活動するようになった瞬間を回想。「『Chage』は平仮名、カタカナ、そしてアルファベットの大文字、小文字と、多様な音楽に刺激を受けるように、変化を好みました」と、自身の芸名の変遷（せん）を記した。

続けて「まるで人生そのものを映し出すかのように、波瀾に満ちた季節をくぐり抜けながら、舞台の上で歌い続けてきました。そして、その背後には常に『柴田秀之』という、もうひとつの名前がありまして、光を浴びるChageを、ただ黙って受け止め、節目のたびに呼び戻し、また前へと歩かせる。ふたりは互いに支え合いひとつの音楽人生を編み続けてきたんだと思います」と、本名と芸名の“2人の自分”の関係についてもつづった。

多くのファンからの祝福に「皆さんから多数寄せられた、CHAGE＆ASKA、46周年のお祝いの言葉を、肴に、確かに、そして『ありがとう』の感謝の想いを氷の音に溶け込ませて乾杯しましょう。この先も、『人生二人三脚』のリズムを刻みながら歩いていきます」とChage。「皆さん！今後とも、とことん、よろしくお願いします」と呼びかけた。