『メイドさんは食べるだけ』アニメ化で来年放送 PV公開で橘スズメ役は市ノ瀬加那【コメント全文】
漫画『メイドさんは食べるだけ』がアニメ化されることが決定し、2026年に放送されることが発表された。橘スズメ役は市ノ瀬加那が務める。
【動画】楽しみ！公開された『メイドさんは食べるだけ』アニメPV
様々な美味しい食べ物が登場する本作では、アニメでも「食べるだけを見てるだけ。それがこんなにも幸せ！」な作品になるべく、特報ＰＶとして、その一端が伝わるような映像を公開。非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメを堪能できる。
ティザービジュアルは、春桜咲く下で、ベンチでのんびりたい焼きをいただくスズメを、作品の雰囲気にあわせて、ふんわりやわらかなイメージで仕上がっている。
■市ノ瀬加那コメント
スズメ役を担当させて頂きます。市ノ瀬加那です。オーディションの時に初めて原作を読ませて頂いたのですが、穏やかで何気ない日々を過ごすスズメちゃんに心が癒されました。食べ物に対する新鮮なリアクションはいつも本当に可愛くて、、！そんな可愛らしいスズメちゃんを精一杯演じさせて頂きます。ゆったりと暖かいスズメちゃん達の日常をお楽しみください！
■スタッフ
原作：前屋進（講談社「コミック DAYS」連載）
監督：泉保良輔
シリーズ構成：高橋ナツコ・藤本冴香
キャラクターデザイン：阿部千秋
音楽：北川勝利（ROUND TABLE）
アニメーション制作：EMT スクエア−ド・マジックバス
【動画】楽しみ！公開された『メイドさんは食べるだけ』アニメPV
様々な美味しい食べ物が登場する本作では、アニメでも「食べるだけを見てるだけ。それがこんなにも幸せ！」な作品になるべく、特報ＰＶとして、その一端が伝わるような映像を公開。非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメを堪能できる。
ティザービジュアルは、春桜咲く下で、ベンチでのんびりたい焼きをいただくスズメを、作品の雰囲気にあわせて、ふんわりやわらかなイメージで仕上がっている。
スズメ役を担当させて頂きます。市ノ瀬加那です。オーディションの時に初めて原作を読ませて頂いたのですが、穏やかで何気ない日々を過ごすスズメちゃんに心が癒されました。食べ物に対する新鮮なリアクションはいつも本当に可愛くて、、！そんな可愛らしいスズメちゃんを精一杯演じさせて頂きます。ゆったりと暖かいスズメちゃん達の日常をお楽しみください！
■スタッフ
原作：前屋進（講談社「コミック DAYS」連載）
監督：泉保良輔
シリーズ構成：高橋ナツコ・藤本冴香
キャラクターデザイン：阿部千秋
音楽：北川勝利（ROUND TABLE）
アニメーション制作：EMT スクエア−ド・マジックバス