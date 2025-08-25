ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»ÑÀªÀ©¸æ¼êË¡¤ò³«È¯¡ª¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¡¿Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¿ÉÙ»ÎÄÌ
¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¥·¥¹¥Æ¥àÍý¹©³ØÉô¤ÎÂçÃ« ÂóÌé½Ú¶µ¼ø¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÍý¹©³Ø½Ñ±¡¤Î¹âÀ¾ ½ßÉ×¶µ¼ø¤ÈÉÙ»ÎÄÌ¤Ï¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»ÑÀª¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¿·¼êË¡¤ò³«È¯¡£
¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¡¿Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¿ÉÙ»ÎÄÌ
¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¥·¥¹¥Æ¥àÍý¹©³ØÉô¤ÎÂçÃ« ÂóÌé½Ú¶µ¼ø¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÍý¹©³Ø½Ñ±¡¤Î¹âÀ¾ ½ßÉ×¶µ¼ø¤ÈÉÙ»ÎÄÌ¤Ï¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»ÑÀª¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¿·¼êË¡¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î´ØÀá¤ò»ý¤Ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡ÖµÕ±¿Æ°³Ø·×»»¡×(ÌÜÉ¸°ÌÃÖ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ØÀá³ÑÅÙ¤Î·×»»)¤ò¡¢ÎÌ»Òµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¤Ë²ò¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íý²½³Ø¸¦µæ½ê¤ÈÉÙ»ÎÄÌ¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿64ÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¤Î¼Âµ¡¸¡¾Ú¤Ç¡¢¤½¤ÎÍ¸úÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³ÆÉô(¥ê¥ó¥¯)¤Î¸þ¤¤ä°ÌÃÖ¤òÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¿Æ´ØÀá¤ÎÆ°¤¤¬»Ò´ØÀá¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¹½Â¤¤òÎÌ»Ò¤â¤Ä¤ì¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¸ÅÅµÅª¼êË¡¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÉ¬Í×¤Ê·×»»²ó¿ô¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î¼ÂÍÑ²½¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ©¸æ¤äÊ£»¨¤ÊÆ°ºî¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¼¡À¤Âå¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î´ØÀá¤ÎÆ°¤¤òÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¤ÇÉ½¸½¤·¡¢ÎÌ»Ò²óÏ©¤ò»È¤Ã¤Æ½ç±¿Æ°³Ø¤ò·×»»
¡¦ÎÌ»Ò¤â¤Ä¤ì¤ÎÆ³Æþ¤Ç´ØÀá´Ö¤ÎÏ¢Æ°À¤òºÆ¸½¤·¡¢·×»»Â®ÅÙ¤ÈÀºÅÙ¤ò¸þ¾å
¡¦ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎÎÌ»Ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Î¸¡¾Ú¤Ç¡¢½¾Íè¼êË¡¤è¤ê¤â¹â¤¤ÀºÅÙ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò³ÎÇ§¡£
¤Þ¤¿64ÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¤ÎÄ¶ÅÁÆ³ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼(°Ê²¼¡¢64ÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¤Î¼Âµ¡)¤Ç¤âÎÌ»Ò¤â¤Ä¤ìÆ³Æþ¤Î¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§
¢£Ê£»¨²½¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»ÑÀª·×»»¡¢ÎÌ»Òµ»½Ñ¤ÇÆÍÇË¸ý
¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»ÑÀªÀ©¸æ¤Ç¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¼êÀè¤Î°ÌÃÖ¤«¤é´ØÀá¤Î³ÑÅÙ¤òµá¤á¤ë¡ÖµÕ±¿Æ°³Ø·×»»¡×¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î´ØÀá¤ò»ý¤Ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï´ØÀá¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ËÄÂç¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÜÉ¸°ÌÃÖ¤È¤Î¸íº¹¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈ¿Éü·×»»¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢·×»»Éé²Ù¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¿ÍÂÎ¤Î´ØÀá¿ô¤ÈÆ±¤¸17¸Ä¤Î´ØÀá¤òÍ¤¹¤ëÁ´¿ÈÂ¿´ØÀá¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²ò¶õ´Ö¤¬ËÄÂç¤Ê¤¿¤á²ò¤±¤º¡¢¶á»÷¤·¤¿7¸Ä¤Î´ØÀá¤Ç±¿Æ°·×»»¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ°¤¤Î³ê¤é¤«¤µ¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤·¤¤¼êË¡¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³ÆÉôÉÊ(¥ê¥ó¥¯)¤Î¸þ¤¤ä°ÌÃÖ¤òÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¤ÇÉ½¸½¤·¡¢ÎÌ»Ò²óÏ©¤òÍÑ¤¤¤Æ½ç±¿Æ°³Ø·×»»¡Ê´ØÀá³ÑÅÙ¤«¤é¼êÀè°ÌÃÖ¤òµá¤á¤ë·×»»)¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÕ±¿Æ°³Ø·×»»¤Ï¸ÅÅµÅª¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÎÌ»Ò¤È¸ÅÅµ¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼êË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê»ÑÀªÀ©¸æ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÎÌ»Ò¤â¤Ä¤ì¤ÎÆ³Æþ¤Ç¡¢¼ýÂ«Â®ÅÙ¤ÈÀºÅÙ¤¬¸þ¾å
¤µ¤é¤Ë¡¢ÎÌ»Ò¤â¤Ä¤ì¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ´ØÀá¤ÎÆ°¤¤¬»Ò´ØÀá¤Ë¼«Á³¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¹½Â¤¤òÎÌ»Ò²óÏ©¾å¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢µÕ±¿Æ°³Ø·×»»¤Î¼ýÂ«Â®ÅÙ¤ÈÀºÅÙ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎÎÌ»Ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¼êË¡¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¤·×»»²ó¿ô¤Ç¤âºÇÂç43¡ó¤Î¸íº¹Äã¸º¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢64ÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¤Î¼Âµ¡¤òÍÑ¤¤¤¿¼Â¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÎÌ»Ò¤â¤Ä¤ìÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î17¸Ä¤Î´ØÀá¤ò»ý¤ÄÁ´¿ÈÂ¿´ØÀá¥â¥Ç¥ë¤Î±¿Æ°·×»»¤ò¡¢30Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»î»»¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤äÂ¿´ØÀá¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ø¤Î±þÍÑ¤Ë´üÂÔ
¤³¤Î¼êË¡¤Ï¡¢¾¯¿ô¤ÎÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¤ÇÂ¿´ØÀá¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»ÑÀª¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Î³«È¯ÃÊ³¬¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼(NISQ)´Ä¶¤Ç¤â¼ÂÁõ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤äÂ¿´ØÀá¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ì¡¼¥¿¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ©¸æ¡¢¾ã³²Êª²óÈò¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ºÇÅ¬²½¤Ê¤É¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎÌ»Ò¥Õ¡¼¥ê¥¨ÊÑ´¹¤Ê¤É¤Î¹âÅÙ¤ÊÎÌ»Ò¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀÇ½¸þ¾å¤â¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
¢£ÏÀÊ¸¾ðÊó
Ãø¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂçÃ« ÂóÌé(¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø ¥·¥¹¥Æ¥àÍý¹©³ØÉô)¡¢
¹âÀ¾ ½ßÉ×(Áá°ðÅÄÂç³Ø ÁÏÂ¤Íý¹©³ØÉô)¡¢
¸¶ ¿Ç·(ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò)¡¢ÂíÅÄ Íµ(Æ±)¡¢ÌÚÂ¼ ¹À°ì(Æ±)
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ ¡ÖQuantum Computation For Robot Posture Optimization¡×
·ÇºÜ»ï¡¡¡§ ¡ÖScientific Reports¡×Nature Portfolio¼Ò
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»ÑÀªÀ©¸æ¼êË¡¤ò³«È¯¡ª¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¡¿Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¿ÉÙ»ÎÄÌ appeared first on Dtimes.