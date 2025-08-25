ショートアニメ『リラックマ』(C)SAN-X / チームリラックマ

　2026年4月よりテレビ放送予定のショートアニメ『リラックマ』のティザービジュアルが25日、公開された。

　イントロダクションでは「どんな毎日も、あなたといっしょの『リラックマ』が
今度は日常を飛び出して、ゆる〜り広がるアニメーションの世界へ」と紹介。「心がふわっと軽くなるような、そんなひと時。どこにいても、なにをしてても、あなたのそばにリラックマを」などと紹介されている。

　また、リラックマ・コリラックマ・キイロイトリ・チャイロイコグマのキャラクター情報も公開。さらに同アニメの公式X・公式サイトも開設された。

（キャラクター紹介）
●リラックマ
着ぐるみのクマ。中に入っているのが誰かは不明。毎日だらだらゴロゴロしている。
一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。

●コリラックマ
どこからともなくやってきた、白いクマの子。
胸に赤いボタンがついているので、本物のクマではないみたい。
名付けたのはキイロイトリ。
いたずら大好き。元気でやんちゃな子。

●キイロイトリ
しっかりものの、黄色い鳥。
だいじなものは、あたまの２本の毛。
働きものでキレイ好き。趣味は貯金です。

●チャイロイコグマ
はちみつの森に住む、本物のクマ。チャームポイントはふさふさの胸毛。
口を開けるとキバがある。おしりにはちみつがついていて体から甘いはちみつの香りがする。
大きくなるのが夢。