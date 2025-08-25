¹õÌÚ¤Ò¤«¤ê¡¢¡Ø½µ¥×¥ì¡Ù¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¡ÈÂç¿Í¤Î¿§µ¤¡ÉÉº¤¦¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥¤Î¹õÌÚ¤Ò¤«¤ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù36¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤âÈäÏª¤·¤¿¹õÌÚ¤Ò¤«¤ê
¡¡¹õÌÚ¤Ï¡¢2000Ç¯6·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£20Ç¯¡¢ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óZ¡Ê¥¼¥Ã¥È¡Ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤ä¤Ù¤Ã¤Á¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¡ÊDAZN¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¹â¹»ºß³ØÃæ¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¹õÌÚ¤â¡¢6·î¤Ë25ºÐ¤Ë¡£º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëT160¡¦B83¡¦56¡¦82¤Î¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡õÆÃÀ½¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡¢¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¡¢¤½¤Î¤Û¤«ºØÆ£¶³Âå¡¢»³ÅÄ¤¢¤¤¡¢ÌøÀ¥¤µ¤¡¢¾®¿¹¹áÇµ¡¢À±Çµ¤Þ¤ê¤Ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
