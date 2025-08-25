·ª¤ÎÉ÷Ì£¤ò¶Å½Ì¡ª¥¹¥È¥é¥¯¡Ö·î¸«·ªÀ¸¤ï¤é¤ÓÌß¡×
¥¹¥È¥é¥¯¤Ï¡¢2025Ç¯½©¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢·ª¤È¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¤ÎÁêÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö·î¸«·ªÀ¸¤ï¤é¤ÓÌß¡×¤ò9·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥é¥¯¡Ö·î¸«·ªÀ¸¤ï¤é¤ÓÌß¡×
È¯Çä»þ´ü¡§2025Ç¯½©(µ¨Àá¸ÂÄê)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§µþÅÔÍøµÙ ºÅ»ö²ñ¾ì
¥¹¥È¥é¥¯¤Ï¡¢2025Ç¯½©¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢·ª¤È¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¤ÎÁêÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö·î¸«·ªÀ¸¤ï¤é¤ÓÌß¡×¤ò9·î1Æü¤ËÈ¯Çä¡£
¸·Áª¤µ¤ì¤¿·ª¤ÎÉ÷Ì£¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢µþÅÔÍøµÙ¤ÎÀ¸¤ï¤é¤ÓÌßºÅ»ö²ñ¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹
¡¦·ªËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹À½Ë¡
½Â¤ß¤ò°ìÀÚ´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢·ª¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤ÈÉ÷Ì£¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥é¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Î½¾¶È°÷Á´°÷¤¬»î¿©¤·¡¢¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÀä»¿¤·¤¿¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡£
¡¦·ò¹¯»Ö¸þ¤Ë±þ¤¨¤ë±ÉÍÜ²Á
·ª¤ÏÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤à±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¿©ºà¤Ç¤¹¡£
»é¼Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤ÎÊý¤ä·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï½©¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤â´Å¤¤¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¡¢¾®Çþ¤ä»é¼Á¤òÈò¤±¤¿¤¤·ò¹¯»Ö¸þ¤ÎÊý¡¢½©¤Î¥®¥Õ¥È¡¦¤ªÈà´ß¡¦·ÉÏ·¤ÎÆü¤Î¾åÉÊ¤ÊÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ù
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ·ª¤ÎÉ÷Ì£¤ò¶Å½Ì¡ª¥¹¥È¥é¥¯¡Ö·î¸«·ªÀ¸¤ï¤é¤ÓÌß¡× appeared first on Dtimes.