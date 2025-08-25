【MLB】パドレス 2―8 ドジャース（8月24日・日本時間25日／サンディエゴ）

【映像】大谷、45号弾に松井裕樹が口半開きで“唖然”

ドジャースの大谷翔平投手が、勝負を決定づける第45号ホームランを松井裕樹投手から放った。

ドジャースが7-2と大きくリードを広げて迎えた9回表、1死走者なしの場面で大谷がこの試合で5度目の打席に入った。マウンドには松井。カウント1ボール2ストライクからの5球目、高めのストレートを完璧に捉えると、打球はぐんぐん伸びて右中間スタンドへ飛び込む第45号ソロホームランとなった。打球を見上げた松井は口を半開きにし、「マジかよ…」とでも言いたげな唖然とした表情だった。

解説を務めた糸井嘉男氏と杉谷拳士氏からは「ワオ！」と感嘆の声。また、MLBでは高めのストレートで空振りを奪うスタイルが主流となっているが、それを物ともせずにスタンドへ運んだ一撃に、杉谷氏は「（大谷選手は）高めの真っ直ぐ打っちゃうのよ、あれ」と脱帽した。

MLB公式データサイト「Baseball Savant」によると、打球速度は108.9マイル（約175.2キロ）、飛距離は409フィート（約125メートル）を記録。この一発に視聴者のコメント欄も大盛り上がり。「野球は楽しいなぁ」「はいとどめの一撃」「最後に見せてくれたよ！！！」「あそこ振って入るのかい」「フルスイングが気持ち良いよ大谷さん」「打った大谷さんを褒めた方がいい」「これで次の試合も乗っていけるといいな」「〆の一本気持ち良すぎるやろがい」「どこまで飛んだ」など、多くのコメントが投稿された。

この大谷のホームランなどでドジャースは8-2と快勝。優勝へのマジックナンバー31が点灯した。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）