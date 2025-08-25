終売前に駆け込めーーッッ♡【マクドナルド】今しか飲めない「映えドリンク」って？

喉を潤したい時は【マクドナルド】の「映えドリンク」を味わってみてはいかが？ 今回ご紹介するのは9月上旬までの期間限定で登場している、ベリー系のスムージー & フラッペ。冷たいドリンクは暑い日のクールダウンにも良さそうです。色味が映える可愛い一杯を終売前にぜひお見逃しなく。

2種類の果汁が使われた「ミックスベリーヨーグルトスムージー」

ピンクが映える可愛らしいスムージー。公式サイトによれば「ラズベリーとクランベリーの果汁」が使われており、フルーティーな中にヨーグルトのまろやかさが感じられそうです。さらに「ブルーベリーの果肉をまるごと使用したベリーソース」がトッピングされていて、果肉の粒々とした食感の良さも楽しめます。

贅沢なトッピングが嬉しい！「ブルーベリーチーズケーキフラッペ」

白さとトッピングの豪華さが映える可愛いビジュアルのこちら。チーズケーキ風に仕上がったリッチな一杯が、優雅な気分に浸らせてくれそうです。フラッペならではのひんやりとした飲み心地が楽しめるのも相まって、暑い日のクールダウンにもうってつけ。公式サイトによると「ホイップクリーム、ザクザク食感のグラハムクランチ、そしてブルーベリー果肉入りのベリーソース」がトッピングされており、飲み応えも感じられそうです。

