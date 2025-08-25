¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆÈÎ©µÇ°Æü ¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬·è¤á¤ë¡×
¡¡24Æü¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÆÈÎ©µÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¤«¤é3Ç¯È¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÊ¿ÏÂ¤òµá¤á¤ë½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¼Ô¤é
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬1991Ç¯¤Ëµì¥½Ï¢¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿µÇ°Æü¤È¤Ê¤ë24Æü¡¢¼óÅÔ¥¡¼¥¦Ãæ¿´Éô¤Ç¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¡¢3Ç¯È¾¤ËµÚ¤Ö¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤Ë¤è¤ëµ¾À·¼Ô¤ØÌÛ¤È¤¦¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬·è¤á¤ë¡£À¤³¦¤Ï¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÄäÀï¸ò¾Ä¤Ç¥í¥·¥¢¤ËÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¼Ô¤é¤¬¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤Ë¹³µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò»Ù»ý¤¹¤ë½¸²ñ¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤¬ÀÄ¤È²«¿§¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ´ú¤Î¿§¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë