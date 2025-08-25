¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ö¿¹¤È¤¤¤¤ë °ËÆá»Ô¡×È¯É½¡ªÄ¹Ìî¸©°ËÆá»Ô
Ä¹Ìî¸©°ËÆá»Ô¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¸Ø¤ê¤ÈÊë¤é¤·¤Îº¬´´¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ö¿¹¤È¤¤¤¤ë °ËÆá»Ô¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÌ¿¤¬»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢·Ã¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ÔÌ±¤¬´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¡¢°ËÆá¤é¤·¤µ¤ò¸ì¤ê¡¢´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤Þ¤Á¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿¹¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤äÊ¸²½¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ÈÃÎ·Ã¤ò³è¤«¤·¡¢Â¿ÍÍÀ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢ÃÏ°è¿Íºà¤ÈÏ¢·È¤·ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
»ÔÌ±¡¢¹ÔÀ¯¤¬ÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆË¤«¤ÊÃÏ°è¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
1. ¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥í¡¼¥¬¥ó
¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ö¿¹¤È¤¤¤¤ë °ËÆá»Ô¡×
2. ¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹
¿¹¤«¤éÀ¸¤¤ëÃÎ·Ã¤ò³Ø¤Ó¡¢°ËÆá»Ô¤ÎÌ¤Íè¤òÃÛ¤¯¡£
°ËÆá¤Î¼«Á³¤ä³Ø¤Ó¤¬°é¤àÊ¸²½¤äÉ÷ÅÚ¤ò¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Ø¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
3. º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß(4¤Ä¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó)
(1) ÅÁ¤ï¤ë¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë(Ç§ÃÎ¤ä¶¦´¶¤Î³ÈÂç)
¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÇ§ÃÎ¤È¶¦´¶¤ò»ÔÆâ³°¤ÇÈ¯¿®¡¦³ÈÂç¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦HP¡¿SNS¤Ê¤É³èÍÑ
(2) ÃÎ¤ë¡¦¤Ï¤¸¤á¤ë(ÂÐÏÃ¤Èµ¤¤Å¤¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê)
ÂÐÏÃ¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¡¢Êë¤é¤·¤ä»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¿¹¤Î¤è¤¦¤Ê¡»¡»¤È¤Ï¡©¡×¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¤Ä¤Ê¤¤¤À¤ê¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê
(3) ³Ø¤Ö¡¦¤Ò¤í¤¬¤ë(¼ÂÁ©¤È³Ø¤Ó¤Î¾ì¤ÎÁý²Ã¡¢»ÔÌ±¤Î¶¦ÁÏ¤È³Ø¤Ó¤Î½Û´Ä)
»ÔÌ±¡¦ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÂç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÂÁ©¤È³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÁý¤ä¤¹
(4) ÊÑ¤ï¤ë¡¦°é¤à(»ÔÌò½ê¤«¤é¤ÎÊÑ²½)
¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¿¦°÷¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬»ö¤È¤¹¤ë
¢£°ËÆá»ÔÄ¹¡¡ÇòÄ»¹§¤è¤ê
¡Ö¿¹¤È¤¤¤¤ë °ËÆá»Ô¡×¤Ï¡¢°ËÆá»Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿¹¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤äÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°°ìÊâ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤òËá¤¡¢»ÔÌ±¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤Þ¤Á¤ò°é¤à¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¿¹¤¬Â¿ÍÍ¤ÊÌ¿¤ò°é¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¡¹¤¬»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢¡È°ËÆá¤é¤·¤µ¡É¤òÈ¯¿®¤·¡¢¿´Ë¤«¤ËÊë¤é¤»¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£°ËÆá»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ä¹Ìî¸©Æî¿®ÃÏÊý¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë°ËÆá»Ô¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç¾¾ËÜ»Ô¡¦Ä¹Ìî»Ô¤Ë¼¡¤°¹¤µ(Ìó667.9km2)¤ò¸Ø¤ëÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£
»ÔÌò½ê¼þÊÕ¤Ï³¤È´Ìó632m¤Ë¤¢¤ê¡¢ºÇ¹âÃÏÅÀ¤ÏÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤Î±ö¸«³ÙÅìÊö3,052m¡£
2025Ç¯7·î»þÅÀ¤Î¿Í¸ý¤Ï64,607¿Í¡£
À²Å·Î¨¤¬¹â¤¯(Ìó64¡ó)¡¢ÆîËÌ¤Ë¹¤¬¤ë°ËÆáÃ«¤Ë¤Ï²Ï´ßÃÊµÖ¤¬Ï¢¤Ê¤ê¡¢Ãæ±û¥¢¥ë¥×¥¹¤ÈÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤ËÊú¤«¤ì¤¿ÍºÂç¤Ê·Ê´Ñ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅ·²¼Âè°ì¤Îºù¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¹â±ó¾ëÔ®¸ø±à¤ä¡¢¥¼¥í¼§¾ì¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¬¹ºÆ½¡¢¿®½£¤½¤ÐÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ËÆá»Ô¤ÎÆÃÄ§
¡¦¿¹¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÅÔ»Ô¡§»Ô°è¤ÎÌó8³ä¤¬¿¹ÎÓ¡£
¼«Á³¤ÈÊ¸²½¤¬¶¦À¸¡£
¡¦ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Àè¿ÊÃÏ¡§¥Ú¥ì¥Ã¥È¥¹¥È¡¼¥ÖÉáµÚÎ¨Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¡¢¾®¿åÎÏÈ¯ÅÅ¤Ï¸©ÆâºÇÂ¿¡£
¡¦¶µ°é°Ü½» ÆüËÜ°ì¡§¡ÖSMOUT°Ü½»¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç3Ç¯Ï¢Â³Á´¹ñ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë³Ø¤Ó¤Î¤Þ¤Á¡§»Ò¤É¤â¼çÂÎ¤Î³Ø½¬¤ä¼«Á³¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ö¤ä¤Þ¤Û¤¤¤¯¡×¤òÅ¸³«¡£
¡¦Á´¹ñ¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¡§ÀÐÇËÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¢°ËÅìÃÏÊýÁÏÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¡¢ÇÀÎÓ¿å»ºÉûÂç¿Ã(ºûÀîÇîµÁ»á)¤é»ë»¡(2025Ç¯)¡£
Åö»þ¡ÖÇÀ»ºÊªÍ¢½ÐÂ¥¿ÊÂÐºö°Ñ°÷²ñ¡×°Ñ°÷Ä¹¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á»ë»¡(2018Ç¯)¡£
¡¦ÃÏÊý²ÝÂê²ò·è¤Î¥â¥Ç¥ëÅÔ»Ô¡§AIÇÛ¼Ö¡¢±ó³Ö°åÎÅ¡¢¥É¥í¡¼¥óÊªÎ®¤Ê¤É¿·»º¶Èµ»½Ñ¤òÀè¹ÔÆ³Æþ¡£
¡¦Á´¹ñÅª¤ÊÉ¾²Á¡§¡Ö¥×¥é¥Á¥ÊÂç¾Þ¡×Í¥½¨¾Þ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëÃÏ°èºÆÀ¸¾Þ¼õ¾Þ¡£
¡ÖINA ¥í¡¼¥«¥ë GovTech¡×¡Ö50Ç¯¤Î¿¹ÎÓ¥Ó¥¸¥ç¥ó¿ä¿Ê¡×
¡Ö°ËÆá¤«¤é¸º¤é¤½¤¦CO2!!¡×¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥×¥é¥Á¥Ê¼Ò²ñ¹½ÁÛ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æµ¡´Ø¤«¤éÂ¿¿ô¤ÎÉ½¾´¤ò³ÍÆÀ¡£
