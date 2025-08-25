将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」決勝戦、チーム藤井 対 チーム天彦が8月23日、東京・将棋会館内の特設スタジオで指され、佐藤天彦九段（37）が率いるチーム天彦がフルセットの5ー4で勝利し初優勝を飾った。第2局では、藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）と佐藤九段によるリーダー対決が実現。佐藤九段の“奇襲作戦”に、若き絶対王者をはじめ誰もが度肝を抜かれた。

【映像】佐藤九段の「スゴイ作戦」

チーム天彦の先勝で迎えた第2局では、早くもリーダー対決が実現。仲間の増田康宏八段（27）が作ってくれた流れを引き継ぐために、佐藤九段は意表の作戦を見せた。早々に独創的な指し回しを見せると、解説を務めた糸谷哲郎八段（36）は「おほ〜！？これは…むりやり雁木ですね。結構難しいんですよね」と驚きなリアクションを見せていた。

もちろん、佐藤九段の作戦選択にファンも大興奮。「なにこれ」「ほんとに変なことしてるう」「プロでは珍しい」「面白くなって参りました」「あそんでるｗ」「うそだろ？」「藤井竜王名人相手に大胆だな」と対局者同様に度肝を抜かれた様子だった。

佐藤九段の“奇襲”を見た藤井竜王・名人は、ジャケットを脱いで戦闘モードに。佐藤九段は意表を突くように四間飛車を選ぶと、糸谷八段は「これはいきなり混沌ですね。こういう構想は初めてで、さすがに同一局面もないと思います。このためにとっておいた秘策なんでしょうか。公式戦で見ることはなさそうかなという気がします。こういう見たことのない形が出るとワクワクしますよね〜！」とハイテンションになっていた。

しかし奇策が実ることはなく、藤井竜王・名人の冷静な指し回しが光り勝利。実力を発揮し、圧勝とも言える内容で白星を飾っていた。さわやかに勝ち切ったと見られていたが、チームメイトの元に戻った藤井竜王・名人は、「ビックリしました（笑）」とニヤリ。「初めて指す形で本当に手探りで…。中盤でも迫られる形になってわからなかったですが、最後何とか残せて良かったです」とホッとした表情も見せていた。

◆ABEMAトーナメント2025 第1、2回が個人戦、第3回から団体戦になり今回が8回目の開催。ドラフト会議にリーダー棋士7人が参加し、2人ずつを指名、3人1組のチームを作る。残り1チームは指名漏れした棋士が3つに分かれたトーナメントを実施し、勝ち抜いた3人が「エントリーチーム」として参加、全8チームで行われる。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出する。試合は全て5本先取の9本勝負で行われ、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。

