「お前、全然打たないじゃないか！」――大谷翔平が苛立った敵ファンの野次　“異例のハイタッチ”に米称賛「立派な振る舞いだ」

チームのベンチにこだまし続けた野次に対して“結果”でやり返した大谷(C)Getty Images

フラストレーションを晴らす痛快な一打だった。

現地時間8月24日、ドジャースの大谷翔平は、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。9回にナショナルリーグトップに並ぶ45号ソロを放つなど4打数1安打1打点で8-2での勝利に貢献。チームも同率ながら首位に再浮上した。

【画像】まさか！？大谷翔平が敵ファンとハイタッチ…異例の行動に出る

大谷はチームが抱えていた“憂さ”を晴らす行動に出た。

5点をリードした9回に松井裕樹と対峙した背番号17は、カウント1-2から高めに浮いた94.1マイル（約151.1キロ）の強振。速度108.9マイル（約175キロ）で打ち出された打球はあっという間に右中間席に突き刺さった。

悠々とベースを一周し、チームのベンチに戻ってきた大谷は、真っ先にパドレスのユニホームをまとった男性ファンとハイタッチ。「見たか」と言わんばかりの表情での振る舞いには、デーブ・ロバーツ監督も爆笑。さらにお馴染みのヒマワリの種を抱えていたテオスカー・ヘルナンデスは笑いをこらえずにはいられない様子だった。