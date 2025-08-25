「お前、全然打たないじゃないか！」――大谷翔平が苛立った敵ファンの野次 “異例のハイタッチ”に米称賛「立派な振る舞いだ」
チームのベンチにこだまし続けた野次に対して“結果”でやり返した大谷(C)Getty Images
フラストレーションを晴らす痛快な一打だった。
現地時間8月24日、ドジャースの大谷翔平は、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。9回にナショナルリーグトップに並ぶ45号ソロを放つなど4打数1安打1打点で8-2での勝利に貢献。チームも同率ながら首位に再浮上した。
【画像】まさか！？大谷翔平が敵ファンとハイタッチ…異例の行動に出る
大谷はチームが抱えていた“憂さ”を晴らす行動に出た。
5点をリードした9回に松井裕樹と対峙した背番号17は、カウント1-2から高めに浮いた94.1マイル（約151.1キロ）の強振。速度108.9マイル（約175キロ）で打ち出された打球はあっという間に右中間席に突き刺さった。
悠々とベースを一周し、チームのベンチに戻ってきた大谷は、真っ先にパドレスのユニホームをまとった男性ファンとハイタッチ。「見たか」と言わんばかりの表情での振る舞いには、デーブ・ロバーツ監督も爆笑。さらにお馴染みのヒマワリの種を抱えていたテオスカー・ヘルナンデスは笑いをこらえずにはいられない様子だった。
大谷が敵地のファンと異例のハイタッチを交わしたのには理由がある。試合後、地元スポーツ局『Sports Net LA』の取材に応じたロバーツ監督によれば、同ファンは試合を通してドジャースナインに対して野次を飛ばしており、「うるさくて、本当に迷惑だった」という。
ロバーツ監督曰く大谷に対しても「おい、お前、シリーズ中、全然打たないじゃないか」と罵声を浴びせていたという。ゆえに指揮官と同様の苛立ちを抱えていたのだろう。「あの行動はショウヘイらしくなくて驚いた」（ロバーツ監督談）とされた大胆な振る舞いは、現地メディアをも驚かせている。
試合を中継していた『Sports Net LA』のリポーターを務めるデビッド・ヴァセイ氏は自身のXで「ドジャースベンチの横で試合中にずっと野次を飛ばしていたパドレスのファン。最後はオオタニが負かした」と紹介。これにファンから「オオタニは場を見事に収めた。立派な振る舞いだ」「そういうことをオオタニにやったらダメだ」「アスリートらしい黙らせ方」といった反応が相次いだ。
目に見える結果で野次をも止める。まさにスーパースターと言える振る舞いだった。
