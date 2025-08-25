¡ÖÍ¶¤Ã¤Æ²ó¼ý¡ª¡×º´Ìî³¤½®¤Î¡ÈÄ¶Àä¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡ª¡ÖÈ¿¼Í¿À·Ð¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö°ìµéÉÊ¤À¤Ê¡×¥Ö¥ó¥Ç¥¹³«ËëÀï¤Ç°µ´¬¼éÈ÷
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Þ¥¤¥ó¥Ä 0¡Ý1 ¥±¥ë¥ó¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î24Æü¡¿¥á¡¼¥ô¥¡¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Ûº´Ìî³¤½®¤¬¡ÖÍ¶¤Ã¤Æ²ó¼ý¡×¤Î½Ö´Ö
¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤Îº´Ìî³¤½®¤¬¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬³«ËëÀï¤«¤é¡Ö¿¿¹üÄº¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë°µ´¬¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥±¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ÆüËÜ»þ´Ö8·î24Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬³«ËëÀï¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Îº´Ìî¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿27Ê¬¡¢¡È¤é¤·¤¤¡É¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¤¤¤¤Ê¤ê¸«¤»¤ë¡£
¡¡º¸¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¥±¥ë¥ó¤ÎMF¥¤¥µ¥¯¡¦¥Ð¡¼¥°¥Þ¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¥Í¥½¥ó¤¬¡¢ÆâÂ¦¤Î¥ì¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿DF¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥é¥ó¥É¤Ë½Ä¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Î¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÁË»ß¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º´Ìî¤À¤Ã¤¿¡£¥è¥Ï¥ó¥Í¥½¥ó¤¬¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¥³¡¼¥¹¤òÀèÆÉ¤ß¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬½Ð¤¿½Ö´Ö¤Ë²£¤ËÆ°¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤ËÀ®¸ù¡£Í¶¤¤¤³¤à¤è¤¦¤Ê°µ´¬¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥¥ã¥ê¡¼¤·¤¿º´Ìî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¥é¥ó¥É¤¬¤¿¤Þ¤é¤º¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤âÍ¶È¯¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡×¡Ö±Ô¤¤¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤ä¤Ê¡×¡ÖÎÉ¤¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¡ª¡×¡ÖÍ¶¤Ã¤Æ²ó¼ý¡×¡Öº£¤ÎÈ¿¼Í¿À·Ð¤ä¤Ð¤¤¡×¡Öº´Ìî³¤½®¤³¤ó¤Ê¤ä¤Ð¤¤¤ó¡×¡Ö¤¤¤Þ¤Î¤Ï¾å¼ê¡×¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤ä¡×¡ÖÍ¶¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö³¤½®¤Î´í¸±»¡ÃÎ¤«¤é¤Î¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î´ó¤»¤¬À¨¤¤¡×¡Ö³¤½®¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È°ìµéÉÊ¤À¤Ê¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º´Ìî¤Ï³«ËëÀï¤«¤é¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¤¿¤À¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï60Ê¬¤ËMF¥Ñ¥¦¥ë¡¦¥Í¡¼¥Ù¥ë¤¬Âà¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¶Á¤¡¢90Ê¬¤Ë¥±¥ë¥ó¤ËFW¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Ó¥å¥ë¥¿¡¼¤Ë·è¾¡ÅÀ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢0¡Ý1¤Ç¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë