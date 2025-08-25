◇MLB ドジャース 8-2 パドレス(日本時間25日、ペトコ・パーク)

ドジャースの大谷翔平選手が、パドレス戦で9回に松井裕樹投手から45号のソロホームランを放ちました。

5点をリードした9回に第5打席を迎えた大谷選手。松井投手が投じた5球目、高めのストレートを豪快にたたくと、打球は右中間スタンドへ飛び込む豪快な本塁打となりました。

昨季の45号より、10試合早い達成となっています。

昨季は、オールスター前の前半戦は3.3試合に1本ペースであったのに対し、後半戦では2.6試合に1本塁打という目覚ましいペースでの量産を見せていました。さらに、9月にはローンデポ・パークで行われたマーリンズ戦で、MLB史上初の50本塁打・50盗塁の「50-50」を達成しています。この試合で大谷選手は、6打数6安打、3本塁打、10打点、2盗塁という驚異の活躍を見せました。

また昨季は8月と9月に2か月連続2桁本塁打をマーク。今季は131試合で打率.280、4試合連発なども飛び出しリーグトップタイの45本塁打となっています。残り31試合でどれだけ積み上げていくのか注目されます。

▽大谷翔平選手の40号以降の歩み ※現地時間

【2024年】

40号 8月23日 129試合目

41号 8月24日 130試合目

42号 8月28日 133試合目

43号 8月30日 135試合目

44号 8月31日 136試合目

45号 9月6日 141試合目

46号 9月8日 143試合目

47号 9月11日 146試合目

48号 9月17日 151試合目

49号・50号・51号 9月19日 153試合目

52号 9月20日 154試合目

53号 9月22日 156試合目

54号 9月27日 160試合目

【2025年】40号 8月9日 117試合目41号 8月10日 118試合目42号 8月11日 119試合目43号 8月12日 120試合目44号 8月19日 126試合目45号 8月24日 131試合目