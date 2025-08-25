ダビド・ルイスが“3Pプレイ”を望んだ!? 女性が暴露、突如持ち上がった不倫スキャンダル
今季からキプロスのパフォスに移籍し、再び欧州でプレイすることになった元ブラジル代表DFダビド・ルイス。しかし突如、不倫スキャンダルが持ち上がっている。ブラジルメディア『LEODIAS』は、カロル・カヴァルカンテさんという女性が暴露した内容を報じている。
同メディアによれば、今年の7月にルイスがカヴァルカンテさんのInstagramをフォローしたことで交流が始まったという。「それから私たちは話すようになり、日が経つにつれてメッセージのやり取りはどんどん頻繁になっていきました。なんでも話せて、少しずつ私たちの間に絆が生まれていったんです」とカヴァルカンテさんは語っている。
ルイスにはブルーナ・ロウレイロさんという婚約者と、2人の子供がいる。ルイスのマネジメントはこのスキャンダルを受け声明を発表、カヴァルカンテさんと会ったことは一度もないと主張した。
「報道された通り、テキストメッセージによる短いやり取りはあったものの、ダビド・ルイスと反対の主張をしている人物を会ったことは一度もなかった」「ダビド・ルイスは真実を追求する決意を改めて表明し、事実が適切に明らかにされると確信している」と声明にはある。
思わぬ形で注目を集めてしまったルイス。新天地でのスタートは順調とはいかなかったようだ。