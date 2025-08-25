ÉÙ»³Ï«Æ¯¶É¤Ø¿¦¾ì¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÁêÃÌ£¹£³£°£°·ïÄ¶¤¨¤ë¡¡ºòÇ¯ÅÙ
ºòÇ¯ÅÙ¡¢ÉÙ»³Ï«Æ¯¶É¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¿¦¾ì¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÁêÃÌ¤Ï9300·ï¤¢¤Þ¤ê¤ÈÁ°¤ÎÇ¯ÅÙ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¼«¸ÊÅÔ¹çÂà¿¦¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³Ï«Æ¯¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈºòÇ¯ÅÙ¡¢Ï«Æ¯¶É¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸©Æâ¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤Ï¡¢9327·ï¤ÇÁ°¤ÎÇ¯ÅÙ¤ËÈæ¤Ù¤Æ99·ï¡¢Î¨¤Ë¤·¤Æ1.1¥Ñー¥»¥ó¥ÈÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÃÌÆâÍÆ¤ÎÆâÌõ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤¤¤Î¤Ë¼¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡Ö¼«¸ÊÅÔ¹çÂà¿¦¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤¬537·ï¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç11Ç¯´Ö¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡Ö¤¤¤¸¤á¡¦¤¤¤ä¤¬¤é¤»¡×¤¬503·ï¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³Ï«Æ¯¶É¤Ï¡¢Ï«Æ¯¶ÉÆâ¤È¸©Æâ5¤«½ê¤ÎÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤Ë¡ÖÁí¹çÏ«Æ¯ÁêÃÌ¥³ー¥Êー¡×¤òÀß¤±¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÏ«Æ¯ÌäÂê¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£