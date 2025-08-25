Instagramに投稿されたのは、ボーダーコリーが飼い主さんをレストランまで案内する光景です。投稿は記事執筆時点で12万4000回再生を突破し、「天才」「素晴らしい」「頭の良さと記憶力にビックリ」といった声が寄せられています。

【動画：世界一賢い犬種に『レストランでご飯食べたい』と伝えた結果…もはや人間？信じられない光景】

「レストランに連れて行って」と頼んだら…

この日、ボーダーコリーの「ルーク」くんと飼い主さんは、リゾート施設に遊びに来ていました。

途中でお昼ご飯を食べたくなった飼い主さんは、ルークくんにどのお店で食事をするか考えて、そこまで案内してもらうことに。

さっそく「レストランで何か食べたいな。連れて行って」とお願いしてみたら…？

ルークくんは軽快に歩き出し、迷うことなく一軒のお店に向かったそう。そのまま「ここで食べなよ」とばかりにお店に入ろうとするルークくんですが、残念ながらそのお店は朝しか営業していません。

飼い主さんがその旨を伝えると、「じゃあこっち」と別のお店に向かって歩きはじめたルークくん。第一候補のお店がボツになっても、またすぐに第二候補を提案してくれるところが頼もしいですね！

ボーダーコリーがお店を選んでご案内

ルークくんは数軒のレストランやカフェを素通りして、パン屋さんの前へ。そのパン屋さんは犬の入店NGなので、ルークくんは中に入ったことがないそうですが、以前飼い主さんがお昼ご飯を買ったことがあったため、ご飯を買える場所だと覚えていたようです。

全犬種の中で最も賢いといわれているボーダーコリーの記憶力には驚かされますね。

しかしご飯を食べるならルークくんと一緒に入れるお店がいいので、「そこは入れないよ」と教える飼い主さん。するとルークくんは「じゃあこっち！」と、第三候補のお店を目指してトコトコ…。

まるでコンシェルジュのよう！

そして第三候補のお店に到着。今度のお店はルークくんも入れるうえに営業中だったので、ここでご飯を食べることに決定！

ルークくんはお店に入ると、店員さんに案内される前に自分で席を選び、「僕の選んだお店、気に入ったでしょ？」とばかりに、得意げな笑顔を見せてお座りしたとか。

お店の提案から席に案内するまで完璧にやり遂げてくれるなんて、ルークくんはまるでコンシェルジュのよう…！ちなみに飼い主さんのお食事中も、とてもお利口さんに待っていてくれたそうですよ。

この投稿には「本当にお利口さん」「中に人入ってませんか？」「頼り甲斐のある相棒ですね」「可愛すぎて、見てるだけで笑顔になる」といったコメントが寄せられています。

ルークくんが飼い主さん専属コンシェルジュとして活躍する姿や、微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「luke_smbc」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「luke_smbc」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。