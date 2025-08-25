細川愛倫、父・亨氏の“職場”で2軍戦を観戦「最後にお父さんがベンチから出てきて…」 ホークスTシャツ＆ユニで親子2ショットも披露
元プロ野球選手でソフトバンク2軍バッテリーコーチの細川亨氏（45）の娘でモデルの細川愛倫（21）が25日までに、自身のSNSを更新。「初めて！タマスタ筑後で試合を観れた」と父・亨氏の“職場”であるタマホームスタジアム筑後で2軍の試合を観戦したことを報告し、ユニフォーム姿の父との親子ショットや、スタンドでの様子などをとらえたショットを公開した。
【写真】「亨パパ、こうして拝見すると背高ッ」SB二軍バッテリーコーチの父・亨氏と親子2ショットを披露した細川愛倫 ※2枚目
愛倫は、「頑張ってる選手を見ると、めっちゃ応援したくなって、飲み物一回買いに行って、ずーーと席に座って応援してた 最後にお父さんがベンチから出てきて、わっホークスのユニフォーム懐かしい…また帰ってきたってうるっとしてました」と、2016年以来である父のソフトバンクのユニフォーム姿に感激の様子。
「実は…試合前には #柳田悠岐 選手（ギータ）とも会えて、ひっさしぶりに話せたの！大きくなった!!パパそっくり！って言われたよ」などとも報告し、「お父さんがホークスに戻れて私も幸せです」と心境をつづった。
この投稿にファンからは「素敵な親子」「あいりんが来てたんなら行きたかった」「亨パパ、こうして拝見すると背高ッ」「親子での2Sなんて、お父様がめちゃめちゃ喜ばれたんではないですか！」などのコメントが寄せられている。
細川亨氏は、2001年に青森大から埼玉西武ライオンズ（当時:西武ライオンズ）に入団。以降福岡ソフトバンクホークス、東北楽天ゴールデンイーグルス、千葉ロッテマリーンズなどで活躍し、20年シーズンをもって現役引退。以降独立リーグの監督やコーチなどを経て、2025年の今季はソフトバンクの2軍バッテリーコーチを務める。
娘の愛倫は2004年1月15日生まれ、福岡県出身。「IELTS6.0」「SDGs de 地方創生公認ファシリテーター」などの資格・免許を誇る。
