¥È¥¥¨¥¢¡¢¿·³ã¡Á¿À¸ÍÀþ¤òÁýÊØ¡¡9·î12Æü¤«¤é¡¢·î¡¦¶â¡¦ÅÚ¡¦ÆüÍË¤Ë³Æ2±ýÉü
¥È¥¥¨¥¢¤Ï¡¢¿·³ã¡Á¿À¸ÍÀþ¤ò9·î12Æü¤«¤éÁýÊØ¤¹¤ë¡£
·î¡¦¶â¡¦ÅÚ¡¦ÆüÍË¤Ë³ÆÆü1±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±Æü¤«¤é¤Ï³ÆÆü2±ýÉü¤ËÁýÊØ¤¹¤ë¡£
ÊÒÆ»±¿ÄÂ¤Ï¡¢½ÐÈ¯72»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡Ö¥È¥¥È¥¯¡×¤¬8,300±ß¤«¤é19,500±ß¡¢12ºÐ¡Á25ºÐ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Åë¾è3ÆüÁ°¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡Ö¥È¥¥æ¥Ë¡×¤¬13,500±ß¡¢Åë¾èÅöÆü¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡Ö¥È¥¥Ó¥º¡×¤¬20,000±ß¤«¤é35,000±ß¤È¤Ê¤ë¡£Î¹µÒ»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£ÁýÊØÊ¬¤Î¹Ò¶õ·ô¤Ï8·î4ÆüÀµ¸á¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
BV503¡¡¿·³ã¡Ê09¡§30¡Ë¡Á¿À¸Í¡Ê11¡§15¡Ë¡¿·î¡¦¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü¡Ê9·î12Æü¡Á¡Ë
BV503¡¡¿·³ã¡Ê13¡§20¡Ë¡Á¿À¸Í¡Ê15¡§05¡Ë¡¿·î¡¦¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü
BV504¡¡¿À¸Í¡Ê11¡§45¡Ë¡Á¿·³ã¡Ê13¡§25¡Ë¡¿·î¡¦¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü¡Ê9·î12Æü¡Á¡Ë
BV504¡¡¿À¸Í¡Ê15¡§35¡Ë¡Á¿·³ã¡Ê17¡§15¡Ë¡¿·î¡¦¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü