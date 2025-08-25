¡ÚÌ¡²è¡Û¶âËÀ¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Îµ´¤ÈÈüÇÊ¤òÃÆ¤±¤Ê¤¤Å·½÷¡¢¤¢¤ÎÀ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡©¡¡¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ø¤¢¤â¤¦¤È¤¤¸¤Þ¡Ù¤¬¥Ð¥º
¡¡¶âËÀ¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬¤¢¤ëµ´¡¢³Ú´ï¤òÃÆ¤±¤Ê¤¤Å·½÷――¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤È¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë»à¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¡Ø¤¢¤â¤¦¤È¤¤¸¤Þ¡Ù¤Î½øÈ×¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬X¤Ç3.3Ëü°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤Æ¿Íµ¤¤À¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤¢¤â¤¦¤È¤¤¸¤Þ¡Ù¤òÆÉ¤à
¡¡¤³¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿ºî¼Ô¤Ï¶ÍÅçË¤µ¤ó¡Ê@giri_kirishima¡Ë¡£¤¢¤ÎÀ¤¤äÃÏ¹ö¤Ë¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ©ºî¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ê¾®ÃÓÄ¾Ìé¡Ë
――Â¿¤¯¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¶ÍÅçË¡Ê°Ê²¼¡¢¶ÍÅç¡Ë¡§ËÜºî¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Öµ´¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¶âËÀ¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¶¯¤¤ÀßÄê¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ´¤È¤¤¤¨¤Ð¶âËÀ¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ï¼±¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿ÀßÄê¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤ÀÊý¤¬¡Ö¤³¤ÎÌ¡²è¡¢ÌÌÇò¤¤¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¡ª¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë³È»¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤âÂô»³¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
――ËÜºî¤ÎÃåÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÏ¹ö¤Ë¤â¤È¤â¤È¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶ÍÅç¡§¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é²ÈÂ²¤Ç¿À¼ÒÊ©³Õ¤ò½ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¼«Á³¤È¤¢¤ÎÀ¤¤äÊ©¶µ¡¢ÃÏ¹ö¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦´Ñ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯ÉÁ¤¯¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤ÊÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¡Ö»à¸å¤ÎÀ¤³¦¤¬°Å¤¯¼ä¤·¤¤¤À¤±¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¹¤«¤µ¤â¤¢¤ëÆø¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸Ä¿ÍÅª¤Ê´ê¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
――Å·½÷¤Èµ´¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤É¤³¤«¤é¡©¡¡
¶ÍÅç¡§¤â¤È¤â¤È¡ÖÅ·»È¤È°Ëâ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¼Á¤¬ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÆ±»Î¤¬ÁÈ¤à¥Ð¥Ç¥£Êª¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÀè¤Û¤Éµó¤²¤¿À¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¡ÖÅ·½÷¤Èµ´¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤¿¤ÀÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤Î·çÅÀ¤òÊä¤¤¹ç¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢Å·½÷¤Ë¤ÏÅ·½÷¤é¤·¤«¤é¤ÌË½ÎÏÅª¤ÊÀ³Ê¤Ë¡¢µÕ¤Ëµ´¤ÏÍ¥¤·¤¯ÂÇ¤¿¤ì¼å¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿À³Ê¤ò»ý¤¿¤»¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
――²ñÏÃ¤Î¥ê¥º¥à¤ä¿á¤½Ð¤·¤ÎÆþ¤ìÊý¤¬¹ª¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¶ÍÅç¡§À¤³¦´Ñ¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥»¥ê¥ÕÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿á¤½Ð¤·¤òÊ¬¤±¤ÆÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Å·±©¤Èµ´Åè¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢2¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯À¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
――Ï¢ºÜ¤Ï¶ìÏ«¤¬ÉÕ¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¤â¤¢¤ì¤Ð¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¶ÍÅç¡§¤¢¤ÎÀ¤¤ÎÁ÷·Þ°÷¤È¤¤¤¦¡¢¸½¼Â¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¿¦¶È¤òÉÁ¤¯¤¦¤¨¤Ç¡ÖÃÏ¹ö¡×¤ä¡Ö¶Ë³Ú¡×¡¢¡Ö»°ÅÓ¤ÎÀî¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤ÎÀ¤¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤ä½é¤á¤Æº£ºî¤òÆÉ¤ó¤À¿Í¤Ë¤â¡¢¤¹¤Ã¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Âè1ÏÃ¡Ê1～6ËÜÌÜ¼ýÏ¿¡Ë¤Î50¥Úー¥¸¤ÏÆÉÀÚºîÉÊ¤Ç¤âÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥Úー¥¸¿ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤âÉÁ¤¤¤Æ¤â½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¥«¥éー¥Úー¥¸¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£ºî²è¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¶ÍÅç¡§´ò¤·¤¤¤ª¸ÀÍÕ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥éー¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î±¢±Æ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤Ä¤±¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê³¨¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶Ë³Ú³¨¤äÃÏ¹ö³¨¤Î¿§Ì£¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥Î¥¯¥í¥Úー¥¸¤Ç¤ÏÀþ¤ä¥Ù¥¿ÅÉ¤ê¤ÏÎÏ¶¯¤¯¡¢¥Ï¥Ã¥¥êÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Çº£ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¶ÍÅç¡§ºÇ¶á¤Ï¿´ÎîÆ°²è¤ä¥ª¥«¥ë¥È·Ï¤Î±ÇÁü¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥¿Ãµ¤·¤ÎÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃÂê¤¬¤â¤È¤â¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¡£¤¢¤ÈºÇ¶á¡¢ÅÅµ¤É÷Ï¤¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤âÌÜ³Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡£
――º£¸å¡Ø¤¢¤â¤¦¤È¤¤¸¤Þ¡Ù¤Ï¤É¤¦ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¶ÍÅç¡§¤³¤ì¤«¤é¤âÅ·±©¤Èµ´Åè¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤â¤É¤ó¤É¤óÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÆø¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤Êª¸ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ù¤³¤Ù¥³¥ó¥Ó¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤ÊÁûÆ°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÍí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£
¢£¡Ø¤¢¤â¤¦¤È¤¤¸¤Þ¡Ù¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡ª
¡ÊÊ¸¡¦¼èºà=¾®ÃÓÄ¾Ìé¡Ë