第１回中京２歳ステークス・Ｇ３は、８月３１日、中京競馬場の芝１４００メートルで行われる。

スターアニス（牝２歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は新馬戦こそ出遅れて５着だったが、２戦目の未勝利戦（小倉・芝１２００メートル）で一変した。１分８秒０の好時計で２着馬に１秒１の差をつけて圧勝。あの内容なら１ハロン距離が延びても問題はなさそう。調教の動きもさらに良くなっている。

パープルガーネット（牝２歳、美浦・森一誠厩舎、父モーリス）は東京の新馬戦を勝利。馬の間を割って伸びた内容は優秀なもので、実戦にいっていいタイプだ。同じ左回りの１４００メートルなら、ここでも好勝負になりそうだ。

マイケルバローズ（牡２歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）は今回と同じ舞台の中京１４００メートルの新馬戦を鼻差で勝利。調教の動きからすると物足りない内容ではあったが、実戦を経験してさらに良くなってきそうだ。

アイルトン（牡２歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父ダノンスマッシュ）はマイケルバローズが勝った新馬戦で鼻差の２着。勝ちに等しい内容であった。中間の意欲的な調教内容から、上積みは大きそう。未勝利馬でも侮れない。

キャンディード（牡２歳、栗東・松下武士厩舎、父トーセンラー）は、前走のラスト１ハロンで一気に伸びた。１４００メートルの方が競馬がしやすそうで、侮れない。