£Á£Ë£Â£´£¸¡¦¾®·ªÍ°Ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡Ö¤æ¤¤¤æ¤¤ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤Î¾®·ªÍ°Ê¤¬£²£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤Õ¤¯¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»äÉþ»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¹¤®¤£¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡ª»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ªÍÎÉþ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡¼¡ª¡ª¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤æ¤¤¤æ¤¤ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ç£±ÈÖ¤Î½÷¿À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£