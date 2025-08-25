NEC¾®Àî¹Ò´ð¡¢¡Ö¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¡×¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¾ï¤Ë¼«Ê¬¤¬ºÇ¹â¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ë¸ì
¾®Àî¹Ò´ð¡¢º´Ìî¹ÒÂç¡¢±ö³·ò¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À1ÉôNEC¥Ê¥¤¥á¡¼¥Ø¥ó¡£
24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿NAC¤È¤ÎÂè3Àá¤Ë3-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
NEC¤¬ÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È10ËÜ¡¢¥´¡¼¥ë´üÂÔÃÍ4.10¤ÈÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¤¿°ìÀï¤Ë¡¢28ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¾®Àî¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¡£
¡ØForzaNEC¡Ù¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤Ï²º¤ä¤«¤Ê¾®Àî¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®Àî¤Ï¼ç¿³¤ËÌÔÁ³¤ÈµÍ¤á´ó¤ë¤ÈPK¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¼ç¿³¤ÏVAR¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ËPK¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢3-0¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÂç¤·¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£·è¤·¤Æ¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¾¡ÅÀ3¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¡£
º£Æü¤Ï¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¤¤¤¤Æü¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡Ë³«ËëÀï¤Ï¤¤¤¤Æü¤À¤Ã¤¿¡£°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤½¤³¡ÊÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡Ë¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¡£¤â¤Ã¤ÈÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¤±¤É¡¢º£¤Ï¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
º£µ¨¤Î¾®Àî¤Ï¡¢20ºÐFW±ö³¤Î¹µ¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¤ÎºÂ¤òÃ¥´Ô¡£¾®Àî¤Ï¡¢4¿Í¤¤¤ëFW¿Ø¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¡Ê¾Ð¡ËÁ´°÷¤¬¤¤¤¤Áª¼ê¡¢·ò¿Í¤Ï¤È¤Æ¤âÂ®¤¤¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¶¥Áè¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¾õ¶·¤À¡£»î¹ç¤´¤È¤ËºÇÁ±¤ÎÁªÂò»è¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤µ¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬¾ï¤ËºÇ¹â¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡Ë·è¤á¤ë¤Î¤ÏËÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÆÆÄ¤À¡×
¿ÈÄ¹186cm¤ò¸Ø¤ëËÜ³ÊÇÉ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¾®Àî¤Ï¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÀäÂÐ¤Î¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
³«Ëë3Ï¢¾¡¤È¹¥Ä´¤ÎNEC¤Ï¡¢31Æü¤ÎÂè4Àá¤Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¡¼¥È¤ÈÂÐÀï¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÆþ¤ë¡£