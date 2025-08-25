元グラビアアイドルで、女優・シンガーソングライターの佐々木心音（35）が25日までに自身のインスタグラムを更新。5月に誕生を報告した長女のお宮参りを報告した。

「先月のことですが」と前置きしつつ「［お宮詣り］の様子を」と報告。「あんまりの暑さにまいってしまいそうだったので 撮影はお願いせず、ラフに、サクッ！と行ってまいりました」とつづった。

「娘の祝いの日に両家が集結して、ご祈祷をして、ご飯食べて、家族がみんな嬉しそうで。もうそれだけで私は本当に幸せでした。もどかしいことも何も吹っ飛びます」とした。

「こんなに大きくなったんだなあ、って噛み締めながら 可愛いこの命がすくすく育ちますように、と願います」としみじみ。「まだまだ慣れない日々にわたわたしてますが とっても元気です 新米母ちゃん、がんばるぞーーーー with 鹿野裕介」と記した。

ハッシュタグでも「#初宮詣」#お宮参り」「#神社参拝」「#家族集結」「#赤ちゃんのいる生活」「この時はちょうど」「#生後2ヶ月」「#生後2ヶ月ベビー」「#ベビーのいる生活」「#家族写真」などと添えた。

佐々木は24年7月7日に俳優の鹿野裕介との結婚を発表。今年5月に第1子出産を報告していた。