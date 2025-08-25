ゲームチェンジしなければ

日産は軽自動車のスーパーハイトワゴン、『ルークス』をフルモデルチェンジ。今年の秋に発売する。担当デザイナーに、日産ならではのジャパニーズモダニズムを表現しているというデザインのポイントを聞いた。

【画像】キーワードは上質さ！デザインにも注目したい新型日産ルークス 全99枚

日産でルークスのデザインをまとめた入江慎一郎さんはこのルークスのデザインを開発するにあたり、「日産に軽自動車があることを知ってる方が少ない」と感じていたという。



フルモデルチェンジを果たした、新型日産ルークスのデザインスケッチ。 日産自動車

その要因を、「良くも悪くもコンベンショナルな軽であり、個性的な軽自動車の中に埋もれている」と分析。そこで、「ゲームチェンジしなければ、軽自動車ならではのデザインをしなければ、という意気込みでした」と振り返る。

そして、「ラインナップ上は当然日産っぽくしなければいけません」と前置きしたうえで、「軽自動車規格の中でデザインするのは、ボディの厚さもなくサイズも決まっているのでかなり難しい。ただこれをポジティブに捉えたデザインがあるのではないか」と発想したという。

軽自動車の原点は籠

そこでルークスの語源に立ち返った。「まさにルーミーのマックス、マキシマムな広さ感、大きさ感がルークスなんです」。改めて現行車を見直すと、「フロントウインドウやバックウインドウが寝ているので、あえて乗用車ライクになっていた」という。

「まずはそこを、スーパーハイトワゴンならでは、軽自動車ならではのパッケージングに大きく変えようと思いました。そこでパッケージングがデザインの魅力にもなるよう、『かどまる四角』いうテーマでトライしました」



日産グローバルデザイン本部第二プロダクトデザイン部プログラム・デザイン・ダイレクターの入江慎一郎さん（左）と同アドバンスドデザイン部の三宅広華さん（右）。 内田俊一

さらに入江さんはこのルークスについて、「パイクカーだと思って開発しました」と明かす。その意図は、「今までの日産のラインナップにはない軽自動車として、新しくデビューさせたかったから」だという。

「軽自動車は日本特有のクルマで、その原点は『籠』だと思っています。籠は世界中見てもないですよね。個人的にはそのイメージが強くて、籠みたいなクルマを作りたいなと。ルークスはパイクカー的なデザインを持った、コンセプシャルなクルマに見えると思います」

唐破風をモチーフに

上質さも追及したルークス。入江さんは「今の時代では非常に重要なキーワードのひとつ」だと強調する。

「クルマに限らず日常に使うものにこだわるときは、価格以上のしつらえの良さや、上質なものに目が行きます。軽自動車も規格は軽ではあるものの、軽を超える上質さが備われば絶対にお客様に選んでいただける。そこに特化させてエクステリアもインテリアもこだわり抜きました」



サイドラインは『カラーブレークライン』と呼ばれ、2トーンカラーの塗り分けも想定される。 日産自動車

そういった視点でルークスを見ると、サイドのキャラクターラインに目がいく。これは『カラーブレークライン』と呼ばれるもので、2トーンカラーの塗り分けも想定されている。

「デザイナーが描いたポンチ絵程度のスケッチ時からあり、それを最後までやり切りました。何かしらキャラクター性を持たせなければいけない。それも、ただのキャラクターラインじゃなくて、最初から色の塗り分けを意識しながらデザインしています。

大前提のルーミーマックスというコンセプトを、いかにエクステリアでも高めることができるか。モノトーンと2トーンの見え方を比較すると、2トーンは縦横の比率が変わって見えるんです。スーパーハイトワゴンなので高いことは是ですが、ワイドさも感じます」

その理由は、キャビンと下屋のバランスが、カラーブレークラインの位置によって変わるからだ。その結果、安定したサイドビューを感させることになり、ユニークさに繋がっている。また、このラインは古来から日本で伝えられてきた門構え様式、『唐破風（からはふ）』をモチーフにデザインされている。

「軽自動車は日本で生まれた自動車です。そこで日本にしかない伝統的なものをボディ全体で取り入れられないかと考えました。ルークスはスライドドアですし、ボディサイドから人を招き入れるおもてなしの心をエクスリアでも表現できるということで、唐破風を取り入れて設えました」

ルークスのカラーはテーブルウエア

ではこのカラーブレークラインを使った塗分けについて、アドバンスドデザイン部の三宅広華さんに聞いてみよう。

まずは日産の2トーンについて、「白、黒以外の有彩色が入ったルーフにするという特徴がありますので、そこは受け継ぎつつ、新しい世代のルークスでどういう表現ができるかを考えました」と話す。



軽を超える上質さが備われば選んでもらえると、価格以上のものを目指した。 日産自動車

「ソフトコントラスト2色の組み合わせを優しく柔らかい色にすることで、性別問わず受け入れられやすいラインナップにしました。また、奇抜なのものは目指さず、日常に馴染み溶け込むことを第一に考えたことも、2色のコントラストを柔らかくした理由です。ラインナップ全体を通して一部濃い色もありますが、全体を並べてみるとルークスの明るく楽しい生活が感じられると思います」

入江さんが続ける。

「食卓で例えると、こういったカラーは食材を彩るテーブルウェアに過ぎません。あくまでもメインは食材でそれを彩るための役割ですから、カラーが引き立ちすぎると食材が沈んでしまう。あくまでもお客様、乗る方がメインと考え、お客様がより美しく、より彩り豊かに見えるサポートをこの色味で行っているんです」

そんな意図もあり、ボディカラーの多くは『フローズンバニラ』、『ソルベブルー』、『カンジュクカシス』といった、馴染みやすい食べ物から名付けられている。ちなみに三宅さんのお勧めは、「プレミアム2トーンのホワイトパールに、フローズンバニラパールです」。

これまでの軽自動車にはない魅力的なデザインをまとった、新型日産ルークス。様々な彩を街に与えてくれるに違いない。