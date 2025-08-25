20ÆüÌë¤Ë»É»¦»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¸½¾ì¶á¤¯¤Ç¡Ä 22ÆüÌë¤Ë¤â¡Ö¤Ä¤¤Þ¤È¤¤»ö°Æ¡×¤¬È¯À¸¡¡¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡¡Ê¼¸Ë¸©·Ù¤¬Ãí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡£¸·î£²£°Æü¤Ë¿À¸Í»ÔÃæ¿´Éô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½»¿Í¤Î½÷À¤¬»É»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤¬¡¢¼Ò²ñ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ëÃæ¡¢£²Æü¸å¤Î£¸·î£²£²ÆüÌë¤Ë¤â¡¢»ö·ï¸½¾ì¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ç½÷À¤Ø¤Î¤Ä¤¤Þ¤È¤¤»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¼¸Ë¸©·Ù¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£¸·î£²£²Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¸á¸å£·»þÈ¾º¢¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è°ëÊÕÄÌ£³ÃúÌÜ£±ÈÖ¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢ÃË¤¬À®¿Í½÷À¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¦»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤Ï¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿À®¿Í½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ìµ¸À¤Ç¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃË¤Ï¡¢¢¦Ç¯Îð¤¬£³£°ºÐ¤¯¤é¤¤¢¦¿ÈÄ¹¤¬£±£·£°£ã£í¤¯¤é¤¤¢¦ÂÎ·¿¤Ï¾®ÂÀ¤ê¤Ç¡¢¢¦¹õ¿§¤ÎÈ¾Âµ£Ô¥·¥ã¥Ä¢¦¹õ¿§¤Î¥º¥Ü¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸©·Ù¤ÏÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤¤Þ¤È¤¤»ö°Æ¤¬µ¯¤¤¿¸½¾ì¤Ï¡¢£²£°ÆüÌë¤Ë»É»¦»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¸½¾ì¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ç¤¹¡£