【ワルサーP38（ac41）ブラック】 8月28日 再販 価格：21,780円

本商品は、ワルサーの「P38」戦時モデルの中でも1941年に製造した「ac41」を再現したもの。同社より100枚余の図面提供を受けており、実物の細部まで徹底的に調査し可能な限り正確な形状でガスブローバックガンとして再現されている。

ロッキングラグによる独特のショートリコイルをそのままブローバックアクションに活用しているほか、スライド内のダミーファイアリングピンを実際にロックするセフティレバー、スライド閉鎖時に突き出すローディング・インジケーターなどを備えている。さらに、フィールドストリッピングについては完璧に再現されている。

「ワルサーP38（ac41）ブラック」詳細

価格：21,780円 全長：215mm 重量：約720g 弾丸：6mm BB（0.20g） 動力源：専用ガス 初速：約74m/s前後 ｜ 0.55J（マガジン表面温度約25℃で0.20g弾使用時） 装弾数：12発（マガジン単体）

