»ö·ï£³ÆüÁ°¤«¤é¸½¾ì¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºß¡¡¿À¸Í¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½÷À­»É»¦»ö·ï¤ÇÂáÊá¤ÎÃ«ËÜ¾­»ÖÍÆµ¿¼Ô¡¡½÷À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¶¡½Ò

¡¡¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï»ö·ï¤Î£³ÆüÁ°¤«¤é¿À¸Í¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬½÷À¤òÁÀ¤¦¤Ë»ê¤Ã¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£µ¡Ë¤Ï£¸·î£²£°Æü¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç£²£´ºÐ½÷À¤Î¶»¤Ê¤É¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¿ô²ó»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢£²¿Í¤Î´Ö¤ËÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ï£³ÆüÁ°¤Î£¸·î£±£·Æü¤«¤éµÙ²Ë¤ò¤È¤ê¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¸½¾ì¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»ö·ïÅöÆü¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢½÷À¤ò£µ£°Ê¬°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈø¹Ô¤·Â³¤±¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤ÏÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬½÷À¤òÁÀ¤¦¤Ë»ê¤Ã¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£