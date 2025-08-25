マクドナルド「月見バーガー」8年ぶりリニューアル 新商品5種含む“月見ファミリー”8商品登場
【モデルプレス＝2025/08/25】日本マクドナルド株式会社は、新商品5種を含む全8商品を“月見ファミリー”として9月3日より販売する。
◆マクドナルド、月見ファミリー登場
2025年は秋の風物詩として定番の「月見バーガー」「チーズ月見」、朝マック限定の「月見マフィン」に加えて、新作バーガー「とろ旨すき焼き月見」、初登場となる夜マック限定の「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」、新作スイーツ「あんバターとおもちの月見パイ」、「月見 マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味」。そして「チキンマックナゲット」の新ソース「瀬戸内レモンペッパーソース」の、バーガー、サイドメニュー、ドリンク、デザートまで揃った、新商品5種を含む全8商品を、“月見ファミリー”として9月3日より販売する。
◆バーガー＆スイーツ・サイドメニュー・ドリンクの新商品も
新登場の「とろ旨すき焼き月見」は、バター風味のふわもち食感のバンズに、まろやかでコク深いすき焼きフィリングが月見と相性抜群な一品。定番の「月見バーガー」「チーズ月見」や朝マックの「月見マフィン」はもちろん、今年は夕方5時からの夜マック限定でボリュームたっぷりな、3枚の100％ビーフパティとリニューアルした濃厚なトマトクリーミーソースの「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」も登場する。朝から晩まで1日中月見を楽しめる充実のラインアップとなっている。
また、スイーツ・サイドメニュー・ドリンクでも月見シリーズならではの新作が登場。あんバターとおもちのスイーツ「あんバターとおもちの月見パイ」、山梨県産シャインマスカットの果汁（山梨産シャインマスカット果汁1％）を使用したフルーティーな秋限定シェイク「月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味」、そして人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット」からも“ピリっと”×“爽やか”に月見の季節感を楽しめる期間限定ソース「瀬戸内レモンペッパーソース」が新登場。バーガーだけでなくサイドメニュー、ドリンク、スイーツまでが揃った、全8種類のマクドナルドの月見ファミリーを楽しむことができる。（modelpress編集部）
◆月見バーガー（リニューアル）
秋を感じられる期間限定商品として、毎年多くのお客様にご愛顧いただいている「月見バーガー」が今年は8年ぶりにリニューアルして登場。お店で一つずつ蒸し焼きにしている国産たまごを月に見立て、つなぎの入っていないジューシーな100%ビーフパティにスモークベーコンをのせ、よりクリーミーな味わいに進化したトマトクリーミーソースが絶妙にマッチした、この季節にしか味わえないマクドナルドならではの一品。
◆チーズ月見（リニューアル）
秋の定番「月見バーガー」に、コクのあるチェダーチーズを加えた一品。月に見立てた国産たまごと、つなぎの入っていないジューシーな100%ビーフパティにスモークベーコンをのせ、チーズ好きにはたまらないとろけるチェダーチーズと、よりクリーミーな味わいに進化したトマトクリーミーソースの絶妙な組合せを楽しむことおができる。
◆とろ旨すき焼き月見（新商品）
まろやかでコク深いすき焼きの味わいが楽しめる、「とろ旨すき焼き月見」が新登場。お店で一つずつ蒸し焼きにしている国産たまごと、つなぎの入っていないジューシーな100%ビーフパティに、スモークベーコン、コクのあるチェダーチーズをのせ、よりクリーミーな味わいに進化したトマトクリーミーソースを合わせた。さらに、牛肉や野菜の旨みと、溶き卵にすき焼きをくぐらせたようなまろやかな味わいのすき焼きフィリングを加え、スチームしたバター風味のふわもち食感のバンズでサンドした、この秋限定の味わいを楽しむことができる。
◆月見マフィン（リニューアル）
月見バーガーの味わいを朝にも楽しめる「月見マフィン」が今年も登場。お店で一つずつ蒸し焼きにしている国産たまごを月に見立て、風味豊かなソーセージパティとスモークベーコン、よりクリーミーな味わいに進化したトマトクリーミーソースを加え、イングリッシュマフィンでサンドした。
◆あんバターとおもちの月見パイ（新商品）
毎年ご好評いただいている「月見パイ」に、今年は“あんバター”が入って新登場。つぶ感のあるあんことやわらかい食感のおもちに、新たにバターフィリングを加え、サクサクのパイで包んだ。ほんのり塩味を効かせたバターフィリングが、あんこのやさしい甘さとおいしさを引き立てる、こころも満たされる味わい。 月で餅つきをするうさぎに思いを馳せたくなる、秋のイメージにぴったりの一品。
◆月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味（新商品）
秋の風物詩「月見ファミリー」にぴったりの「月見マックシェイク®」の新しい味わいが登場。山梨産のシャインマスカット果汁を使用したフルーティーなこの秋限定マックシェイクとなっている。
◆瀬戸内レモンペッパーソース（新商品）
瀬戸内レモン果汁の爽やかな酸味に、オニオンとガーリックの旨み、そしてキレのあるブラックペッパーが絶妙に調和した後引く美味しさのソース。さらに、隠し味としてジンジャーを加えることで、やみつき感をプラス。チキンマックナゲットとの相性も抜群。
◆夕方5時から限定 トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見（新商品）
「とろ旨すき焼き月見」のビーフパティが3枚になって新登場。お店で一つずつ蒸し焼きにしている国産たまごと、つなぎの入っていないジューシーな100%ビーフパティに、スモークベーコン、コクのあるチェダーチーズをのせ、さらにクリーミーな味わいに進化したトマトクリーミーソースを合わせた。さらに、牛肉や野菜の旨みと、溶き卵にすき焼きをくぐらせたようなまろやかな味わいのすき焼きフィリングを加え、バター風味のふわもち食感のバンズでサンドしたこの秋の夜マック限定のボリューム満点で特別な味わいをお楽しみください。
