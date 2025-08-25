¡Ö17¡Á18²¯±ßÊ¬¼êÉÕ¤±¤¿¡×¡¡»°É©UFJ¶ä¤Î¸µ¹Ô°÷¡¢Âß¶â¸Ë
¡¡»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î»ÙÅ¹¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é¸ÜµÒ¤¬ÍÂ¤±¤¿¶âÉÊ¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÀàÅðºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µ¹Ô°÷»³ºêÍ³¹áÍýÈï¹ð¡Ê46¡Ë¤Î¸øÈ½¤¬25Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»³ºêÈï¹ð¤ÏÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç100¿ÍÍ¾¤ê¤Î¶â¸Ë¤«¤é·×Ìó17²¯¡Á18²¯±ßÊ¬¤òÅð¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¶âÍ»¶È³¦Á´ÂÎ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤äÉÔ¿®´¶¤ò¾·¤¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¡¢ÊÛ¸îÂ¦ÁÐÊý¤¬ÄÉ²ÃÎ©¾Ú¤ò¹Ô¤¦¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÏÀ¹ðµá·º¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ºêÈï¹ð¤Ï2020Ç¯¤´¤í¤ËÂß¶â¸Ë¤Î´ÉÍý¼Ô¤È¤Ê¤ê¾º¿Ê¤·¤¿½Å°µ¤ä¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é¡Öº£¤Þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£³°¹ñ°ÙÂØ¾Úµò¶â¼è°ú¡ÊFX¡Ë¤Ç¤ÎÂ¿³Û¤ÎÂ»¼º¤òÊäÅ¶¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂß¶â¸Ë¤Î¶âÉÊ¤Ë¼ê¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¶â¸Ë¤ò³«¤±¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¸°¤ÏÍ½È÷¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢¼«Âð¤ÇÊÝ´É¡£¸åÆü¶âÉÊ¤òÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤ä¶â³Û¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç´ÉÍý¤·¡¢¶â¸Ë¤ÎÃæ¿È¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»°É©UFJ¶ä¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö»ä°ì¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë°¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎÞ¤°¤ó¤À¡£