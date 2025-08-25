¸·¤·¤¤»Ä½ëÂ³¤¯ ÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ³ÆÃÏ¤Ç35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆüÍ½ÁÛ¡¡33ÅÔÉÜ¸©¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×È¯É½
¤¤ç¤¦¤â¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¡¢³ÆÃÏ¤Ç35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 33ÅÔÉÜ¸©¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ú¤Â³¤·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÜ½£¤Ë¶¯¤¤¹âµ¤°µ¤¬µïºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤âÁ´¹ñÅª¤ËÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°11»þ¸½ºß¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¢¦ÏÂ²Î»³¸©¤«¤Ä¤é¤®Ä®¤Ç35.2¡î¡¢¢¦°ñ¾ë¸©ÃÞÀ¾»Ô¤Ç35¡î¤È¡¢¶áµ¦¤«¤é´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¸å¤â¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¡¢µ¤²¹¤¬¤¢¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¢¦¹ÃÉÜ»Ô¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¡¢µþÅÔ»Ô¤Ê¤É¤Ç37¡î¡¢¢¦Ê¡°æ»Ô¡¢¼¢²ì¸©É§º¬»Ô¡¢²¬»³»Ô¤Ç36¡î¤È¡¢ÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤Ç35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢33ÅÔÉÜ¸©¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½ë¤µ¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÏÂ³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤ä±öÊ¬¤òÊäµë¤¹¤ë¤Ê¤É°ú¤Â³¤Ç®Ãæ¾É¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
