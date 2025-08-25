「顔天才」の髪がバリカンでさっぱり…兵役中のチャウヌ、“丸刈り”にされる過程を赤裸々公開

兵役のため入隊したASTRO・チャウヌが“丸刈り”にされる過程が公開された。

【画像】チャウヌの“丸刈り”

8月24日、チャウヌのYouTubeチャンネル「CHAEUNWOO」には「[Behind] Chapter 1：Final Behind “行ってきます！”」と題した動画が公開された。

公開された動画には、チャウヌが入隊前最後のスケジュールをこなす姿が映っている。「まだ実感がわかない。今日は撮影に集中する」として自身がアンバサダーを務めるブランドの撮影に臨んだチャウヌは、「残りの衣装撮影は短髪でやってみたくて、髪を短くすることにした」と散髪の様子も公開した。

また、入隊前日に髪を“丸刈り”にする過程も公開。バリカンでさっぱりとしたヘアスタイルに変貌した姿に、チャウヌは「自分の頭はこんな形なんだ。初めて見た」と笑顔で語った。

そして入隊当日、ASTROメンバーのジンジンやMJ、歌手チェ・ユジョンらとともに論山（ノンサン）訓練所に到着したチャウヌは、「これからは芸能人チャウヌではなく、一般人イ・ドンミンとしての生活を1年半送る。不安もあり、まだよくわからないこともあるが、体も心も傷つかないように元気に行ってくる」と伝えていた。

（写真＝チャウヌYouTubeチャンネル）

なお、チャウヌは兵役のため7月28日に陸軍訓練所に入所した。今後は基礎軍事訓練を経て、陸軍軍楽隊で18カ月間服務を行う。除隊は2027年1月27日を予定している。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後現在の所属事務所Fantagioに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。初の地上波ドラマ主演作は、2019年『新米史官ク・ヘリョン』（MBC）。類まれなるビジュアルから「顔天才」と呼ばれる。