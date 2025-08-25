¡È¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ°ìÆü2»þ´Ö¤Þ¤Ç¡ÉÁ´»ÔÌ±ÂÐ¾Ý¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ê¤É½ü¤¯¡¡°¦ÃÎ¡¦ËÌÀ»Ô¤¬¾òÎã°ÆÄó½Ð¤Ø
»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ê¤É¤ò½ü¤¤¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´»ÔÌ±¤Ë2»þ´Ö¤òÌÜ°Â¤È¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤¹Á´¹ñ½é¤Î¾òÎã°Æ¤¬°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤Ç¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°¦ÃÎ¡¦ËÌÀ»Ô¡¡¾®ÉâÀµÅµ »ÔÄ¹¡Ê22Æü¡Ë
¡Ö2»þ´Ö¤ËÀäÂÐ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ÏÁ´¤¯»ä¤¿¤ÁÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤»¤ó¡£2»þ´Ö¤òÌÜ°Â¤Ë¹Í¤¨Ä¾¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¥ª¥Ã¥±¡¼¤Ç¤¹¡×
°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤ë¾òÎã°Æ¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ê¤É¤ò½ü¤¤¤¿¸Ä¿Í¤ÎÍ¾²Ë»þ´Ö¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÍøÍÑ»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2»þ´Ö¤òÌÜ°Â¤È¤·¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾®³ØÀ¸¤ÏÌë9»þ¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤ÏÌë10»þ°Ê¹ß¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¤³¤È¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ãÈ¿¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ³Â§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µ¼Ô
¡Ö¾òÎã°Æ¤ò´É³í¤¹¤ë»ÔÌò½ê¤ÎÀ¸³¶³Ø½¬²Ý¤Ç¤ÏÄ«¤«¤éÅÅÏÃÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ó¤»¤é¤ì¤ë°Õ¸«¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
»Ô¤Ë¤Ï°Õ¸«¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬ÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤Ç90·ï°Ê¾å´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤ÎµÄ²ñ¤Ç¾®ÉâÀµÅµ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¸¢Íø¤ò¿¯¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÏ°è¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é¼«Ê¬¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿°Õ¸«¤Ï»¿À®¤¬9¡¢È¿ÂÐ0¤À¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ²ñµÄ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯10·î1Æü¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£