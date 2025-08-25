AI¥¤¥ó¥Õ¥é¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤ÎCrusoe¤Ï8·î21Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëAtero¤òÇã¼ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Atero¤ÏGPU´ÉÍý¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¤³¤ÎÇã¼ý¤Ë¤è¤êCrusoe Cloud¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ÉAI¥µ¡¼¥Ó¥¹³«È¯¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£

