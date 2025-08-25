Âç±«Èï³²¤Î¡Ö¤Î¤ÈÅ´Æ»¡×Á´Àþ±¿Å¾ºÆ³«¡¡ÈïºÒ¸Ä½ê¤ÎÉüµì¹©»ö¤Ï8·îËö¤Þ¤Ç¤Ë´°Î»Í½Äê
Âç±«¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ç°ìÉô¶è´Ö¤ò±¿µÙ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÀî¸©¤Î¡Ö¤Î¤ÈÅ´Æ»¡×¤¬Á´¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Î¤ÈÅ´Æ»¤Ç¤ÏÂç±«¤Ë¤è¤êÀþÏ©¤Î¤Î¤êÌÌ¤¬Êø¤ì¤¿¤¿¤á8·î13Æü°Ê¹ß¡¢Ç½ÅÐÃæÅç¤«¤é·ê¿å´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÉüµì¹©»ö¤ÇÈïºÒ¤·¤¿²Õ½ê¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤«¤é25Æü¤Î»ÏÈ¯¤«¤éÁ´¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾èµÒ¤Ï¡§
¡Ö¡Ê±¿µÙ¤Ç¡ËËÜ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ÈÄ«Áá¤¯¤Ë³Ø¹»¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔÊØ¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÂç²ñ¤È¤«³Ø¹»¤ËÁá¤¯¹Ô¤±¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¿ÌºÒ¸ì¤êÉô´Ñ¸÷Îó¼Ö¤âºÆ³«¤·¡¢ÃÄÂÎ¾è¼Ö¤Ï25Æü¤«¤é¡¢¸Ä¿Í¾è¼Ö¤Ï30Æü¤«¤é±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÈïºÒ²Õ½ê¤ÎÉüµì¹©»ö¤Ï8·îËö¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¹©»ö¶è´Ö¤Ç¤ÏÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£