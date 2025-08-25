¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì²òÀâ¡Û¡Ö¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¡×¥·ー¥º¥ó2¡¢¿·DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬ÎÏµ»¤¹¤®¤ë ¨¡ ¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¬¥ó¡¢²ò¼á¤Î»ÅÊý¤òÀâÌÀ
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËµìDC¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥Ç¥Ã¥É¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤«¤é¿·DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Ø¤È°Ü¹Ô¤µ¤»¤ë¤Î¤«¤ÈÇÛ¿®Á°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¼êË¡¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÈÎÏµ»¡É¤À¤Ã¤¿¡ª
¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¡×¥·ー¥º¥ó2 Âè1ÏÃ¡Ø¥®¥ê¥®¥ê¤Êå«¡Ù¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£©2025 WBEI. Max and elements are property of Home Box Office, Inc. Characters and elements are © and TM of DC. All Rights Reserved. ¡Ö¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¡×¥·ー¥º¥ó2¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¿·DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤«
¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¬¥ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¡×¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É ¡È¶Ë¡É°ÅÞ¡¢½¸·ë¡Ù¡Ê2021¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¡¿¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥¹¥ß¥¹¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤¹¤ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥·¥êー¥º¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ê¥¤¥Àー´ÆÆÄ¡Ø¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥êー¥°¡Ù¡Ê2017¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëDC¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥Ç¥Ã¥É¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡ÊDCEU¡ËÆâ¤ÎÊª¸ì¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¡×¥·ー¥º¥ó1¤ÎºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥êー¥°¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¥«¥á¥ªÅÐ¾ì¡£¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡¢¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ó¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡¢¥ï¥ó¥Àー¥¦ー¥Þ¥ó¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ó¡Ê¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¡Ë¤È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡Ê¥¨¥º¥é¡¦¥ß¥éー¡Ë¤Ï´é¤ò¸«¤»¡¢¥»¥ê¥Õ¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¥·ー¥º¥ó1¤Î¸å¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¤Î¿·ÀïÎ¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆDCEU¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤ê½ªÎ»¤¬·èÄê¡£¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¬¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¯¥êー¥Á¥ãー¡¦¥³¥Þ¥ó¥Éー¥º¡×¤È±Ç²è¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¡£¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Ë¤Ï¡¢µì¥·¥êー¥º¤«¤é¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¡¢¥¢¥Þ¥ó¥À¡¦¥¦¥©¥éー¡¢¥Ö¥ëー¥Óー¥È¥ë¡¿¥Ï¥¤¥á¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬ºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«Á³¤È¡¢¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¿·¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£»öÁ°¤ÎÍ½¹ðÊÔ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¤¬¥Ý¥±¥Ã¥È¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤ÎÈâ¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÂ¹ÔÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤È½Ð²ñ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÁÛÁü¤òÁß¤Î©¤Æ¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ç¤¢¤ë¡ªÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥·ー¥º¥ó2Âè1ÏÃ¡Ø¥®¥ê¥®¥ê¤Êå«¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÈDCU¡É¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢DCU¤È¤Î¸Æ¾Î¤¬°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´Î¤À¡£µì¥·¥êー¥º¤ÏDCEU¤ÈÊØµ¹Åª¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¸·Ì©¤Ë¤ÏÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¿·¥·¥êー¥º¤ÏÀµ¼°¤Ë¡ÈDCU¡É¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀë¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥êー¥°¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¥·ー¥º¥ó1ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤ÎÈà¤é¤Î»Ñ¤¬¡¢¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥Æ¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡¢¥°¥êー¥ó¡¦¥é¥ó¥¿¥ó¡¢¥Ûー¥¯¥¬ー¥ë¡¢¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¤«¤éÀ®¤ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥®¥ã¥ó¥°¤Î»Ñ¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥ì¥ª¥¿¡¦¥¢¥Ç¥Ð¥è¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ö±þ±ç¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤è¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥®¥ã¥ó¥°¤È¤«¡×¤È¸À¤ï¤»¤ë¥»¥ê¥Õ¤Þ¤ÇºÆÏ¿¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¡×¥·ー¥º¥ó1¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤«¤éDCEU¤Ç¤Ï¤Ê¤¯DCU¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤â¤½¤âÈà¤Ï¤º¤Ã¤ÈDCU¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¤½¤Î¿¿°Õ¤Ï¡¢¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¥¬¥ó¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡£
¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥¬¥ó¤Ï¡Ö¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥·ー¥º¥ó1¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÏÀµ»Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·ー¥º¥ó2¤Ç¤Ï²¿¤¬Àµ»Ë¤Ç¡¢²¿¤¬Àµ»Ë¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢Á´¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡×¡Ö¥·ー¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤ÎDC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò½àÈ÷¤·¤¿¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥êー¥°¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ï¤º¤«¤Ê¾ìÌÌ¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÄÔêí¤ò¹ç¤ï¤»¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥·ー¥º¥ó1¤ÎºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤¿¤á¤À¤È¡¢¥¬¥ó¤ÏÊÆ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤ÎÈñÍÑ¤Ï¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー¤ÎCG¤Ë²ó¤·¤¿¤¤¡×¤È¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢ÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¯¥êー¥Á¥ãー¡¦¥³¥Þ¥ó¥Éー¥º¡Ù¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー ¥·ー¥º¥ó2¡Ù¤¬Àµ»Ë¡Ê¥«¥Î¥ó¡Ë¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥·ー¥º¥ó1¤â´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢1¥·ー¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·ー¥º¥ó1Á´ÂÎ¤òºÆ»£±Æ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×
Â³¤¤¤Æ¥¬¥ó¤¬È¯¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¥ëー¥«¥¹¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù±Ç²è¥·¥êー¥º¤ò¡¢¸ø³«¸åÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡È¸åÉÕ¤±¡ÉÅª¤ËºÆÊÔ½¸¤·¤¿¥¸¥çー¥¸¡¦¥ëー¥«¥¹¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ç¤¢¤ë¡£¥ëー¥«¥¹¤Ï¸ø³«Åö»þ¤Ëµ»½ÑÅª¡¦»ñ¶âÅª¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢°ìÉô¤Î¥·ー¥ó¤ËCG¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉÁ¼Ì¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¸Ì®¤Ø¤Î²ò¼á¤Ë±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤½¤ÎÀ§Èó¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¡×¤ÎÂçÃÀ¤Ê¡È¸åÉÕ¤±¡É¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤Ï¤¸¤á¤«¤é¥¹¥Ê¥¤¥Àー¥Ðー¥¹¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÆ±µÁ¤Ë¶á¤¯¡¢µìDCEU¤òÇ®¿´¤ËÄÉ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¿´³°¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢¥¬¥ó¤ÏDCEU¤ò¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤È¤·¤ÆÁò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¥¬¥ó¤ÏThreads¤Ë¤Æ¡¢¡Ö±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤ÇDCEU¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ÆDCU¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦²ò¼á¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¡¢DCEU¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥¹¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¿¤ÀÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢º£¤Ï¤¿¤ÀDCU¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤º¡¢Î¾¼Ô¤ÏÃ±¤Ë»÷¤¿ÉôÊ¬¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦²ò¼á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ï¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡Ä¡Ä¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢±Ç²è¤ÎÂ¸ºß¤ò¾Ã¤·µî¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡È¤É¤ì¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡É¤È¹Í¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢2ÈÖÌÜ¤Î²ò¼á¤ÎÊý¤¬¶á¤¤¤«¤Ê¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ìµ¸Â¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¡¢DCU¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ï¡Ø¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¡Ù¥·ー¥º¥ó1¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ê°ã¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥·ー¥º¥ó1¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¡¢DCU¤è¤ê¤âDCEU¤ÎÊý¤Ë¤µ¤¨ÆëÀ÷¤Þ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤â¤½¤â¥·ー¥º¥ó1¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ÛÃ¼¤ÊÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡×
¾¯¤·¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤Î¤ÇÀ°Íý¤·¤è¤¦¡£¸·Ì©¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ö¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¡×¥·ー¥º¥ó1¤Ï¡¢¡ÖDCU¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²ò¼á¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥®¥ã¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥êー¥°¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦º¹°Û¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼ç¤¿¤ëº¹°Û¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¤Î¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤ò²þ¤á¤Æ¸ì¤êÄ¾¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥·ー¥º¥ó1¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¡¢DCU¤è¤ê¤âDCEU¤ÎÊý¤Ë¤µ¤¨ÆëÀ÷¤Þ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Î¶ñÂÎÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Threads¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»ØÅ¦¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥·ー¥º¥ó1¤Ë¡Ö¡È¿Í¤ò»¦¤µ¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹Ï·¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Î¤À¤¬¡¢DCEU¤Î¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ï»¦¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¥¬¥ó¤â¤³¤ì¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤¬¤È¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤Ï°Ü¹Ô´ü¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìµ¸Â¤ËÎ®¤ì¤ëDC¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¡×¥·ー¥º¥ó1¤ÎÀ¤³¦¤â¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥êー¥°¤¬³èÌö¤·¤¿DCEU¤ÎÀ¤³¦¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤É¤³¤«¤ËÂ¸ºß¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¬¥ó¤Ï²¿¤â¾Ã¤·µî¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¾å½ñ¤¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¡×¤òºîÉÊ¤´¤È¿·DCU¤Ë°ú¤¹þ¤à¹½À®¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¢¥Þ¥ó¥À¡¦¥¦¥©ー¥éー¤â¿·DCU¤ËÂ³Åê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Èà½÷¤ÏËÜ¥·¥êー¥º¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥ì¥ª¥¿¡¦¥¢¥Ç¥Ð¥è¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎÇÉÀ¸¸µ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¼«Á³¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Ã±ÆÈ±Ç²è¡Ø¥Ö¥ëー¥Óー¥È¥ë¡Ù¤âÆÈÎ©¤·¤¿Êª¸ì¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Á¤é¤â¡Ö¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¡×Æ±ÍÍ¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤âDCU¤À¤Ã¤¿¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖDCU¤ËÈó¾ï¤Ë»÷¤¿¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ÎÊª¸ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ì¤ÐÅÔ¹ç¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¡×¥·ー¥º¥ó2¤Ï¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£
