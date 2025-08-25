Â¸µ¸Ç¤á¤ë¡É¥¹¥Æ¥Ã¥×Í½»»¡É¡¡ÀÐÀî¸©¤ÎÊäÀµÍ½»»°ÆÃÎ»öºÛÄê¡¡ÅÚÌÚ»ÜÀß¤Ë74²¯±ßÈï³²
ÀÐÀî¸©¤Î9·îÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÎÃÎ»öºÛÄê¤¬»Ï¤Þ¤êº£·îÈ¯À¸¤·¤¿Âç±«¤Ç¤ÎÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁá´ü¤ÎÉüµì¤Ê¤ÉÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃÚÃÎ»ö¡§
¡Ö¡ÊÉüµì¡¢Éü¶½¤Ï¡Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Û¥Ã¥×¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¸¥ã¥ó¥×¤ÈÉü¶½¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ¸µ¤òÆ§¤ß¸Ç¤á¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×Í½»»¤È¤³¤¦¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃÎ»öºÛÄê¤ÏÅÚÌÚÉô¤«¤é»Ï¤Þ¤ê8·î6Æü¤«¤é¤ÎÂç±«¤Ë¤è¤êÀÐÀî¸©Æâ¤ÎÆ»Ï©¤ä²ÏÀî¤Ê¤É¸ø¶¦¤ÎÅÚÌÚ»ÜÀß¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½74²¯±ß¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÏÀî¤ÎÂÏÀÑÅÚº½¤ò½üµî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹¿¿åÈï³²¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¸©²¼Á´°è¤Î²ÏÀî¤ÇÂÏÀÑ¾õ¶·¤òÁíÅÀ¸¡¤·¡¢ÍèÇ¯¤Î½Ð¿å´ü¤Þ¤Ç¤ËÅÚº½¤ò½üµî¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÀÎÓ¿å»º´Ø·¸¤Ç¤Ï808¤«½ê¤ÇÁí³Û22²¯±ß¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤10·î¤«¤éºÒ³²ººÄê¤ËÆþ¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï¡¢9·î8Æü³«²ñ¤Î¸©µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£