¼«Âð¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤È°é¤ÆÂ³¤±¤¿¥ß¥ç¥¦¥Ð¥ó¤Î·ë¾½¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë1¥¥í¤Î½Å¤µ¤ËÅþÃ£¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°é¤Æ¤¿¤Î¤Ï¥ß¥ç¥¦¥Ð¥ó¡¢½Å¤µ1¥¥í¤Î·ë¾½¤Ç¤¹
¤½¤ó¤Ê¶Ã¤¤ÎÅê¹Æ¤¬¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹çË¡·Ï¼Â¸³²°¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ç¡¢7¥«·î¤È¤¤¤¦Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿µðÂç¤Ê·ë¾½¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤¤ÀµÈ¬ÌÌÂÎ¤Î·Á¾õ¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ï2.6Ëü·ï¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¡¢103.2Ëü²ó¤â¤ÎÉ½¼¨²ó¿ô¤òµÏ¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ç¥«¤¯¤Ê¤ë¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¤·¤å¤´¤¤¡×¡Ö¤è¤¯¸«¤ë¡Ê·ë¾½¤Î¡Ë·Á¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥«¤¯¤Ê¤ë¤Î²Ê³Ø¤Î¿ÀÈë¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ÅÀ²óµ¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä¹´ü¼Â¸³
¤³¤ÎÁÔÂç¤Ê·ë¾½°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¼Â¤Ï°Õ³°¤ÊÆ°µ¡¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¡Ø¹çË¡·Ï¼Â¸³²°¡Ù¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤ÎÄÌ¤ê(¡©)ÇÉ¼ê¤á¤Î¼Â¸³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹¤¯¤ä¤ë¼Â¸³¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¸¶ÅÀ¤Ë¤«¤¨¤Ã¤Æ¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¤ä¤Ã¤¿·ë¾½ºî¤ê¤ò¶Ë¤á¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¼Â¸³¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤ÇÄ¹´üÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¼Â¸³¤È¤·¤Æ¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ËÂÎ¸³¤·¤¿·ë¾½ºî¤ê¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¥ß¥ç¥¦¥Ð¥ó¤ÏÎ²»À¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥«¥ê¥¦¥à¤È¤¤¤¦²½³ØÊª¼Á¤Ç¡¢Íý²Ê¤Î¼Â¸³¤Ç¤âÄêÈÖ¤Î·ë¾½ºî¤ê¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î·ë¾½¤òºî¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢1¥¥í¤È¤¤¤¦µðÂç¥µ¥¤¥º¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Å°Äì¤·¤¿´Ä¶´ÉÍý¤ÇÍýÁÛ¤ÎÀ®Ä¹´Ä¶¤ò°Ý»ý
7¥«·î¤È¤¤¤¦Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë·ë¾½°éÀ®¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶¤Î°Ý»ý¤Ç¤·¤¿¡£·ë¾½¤òÈþ¤·¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¹ÅÙ¤È¼¾ÅÙ¤Î´ÉÍý¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¹¼¾ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅß¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¿¤á¡¢Åß¡Á½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÃÈË¼¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡¢½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÎäË¼¤È½ü¼¾µ¡¤ò¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë°ÏÂÍÏ±Õ¤Ï¾ï¤ËÂç¤¤¤¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë2ËÜ¤ÎÊä½¼Ê¬¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×
µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ç¤â°ìÄê¤Î´Ä¶¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢ÎäÃÈË¼¤ò24»þ´Ö²ÔÆ¯¤µ¤»¤ëÅ°Äì¤Ö¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢·ë¾½¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÍÏ±Õ¤¬¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¾ï¤ËË°ÏÂÍÏ±Õ¤ÎÊä½¼Ê¬¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦ºÙ¤ä¤«¤ÊÇÛÎ¸¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤ó¤ÀËèÆü¤Î´Ñ»¡¤Î½ÅÍ×À
Ä¹´ü´Ö¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Å»ö¤¬Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ1½µ´Ö¤Û¤É¼êÆþ¤ì¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤¿¤é¡¢ÍÏ±ÕÌÌ¤¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ·ë¾½¤¬Ïª½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È·ë¾½¤¬±ø¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÆüÍÏ±Õ¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·ë¾½¤¬¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢É½ÌÌ¤¬ÆÞ¤Ã¤¿¤êÉÔ½ãÊª¤¬ÉÕÃå¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤Æ©ÌÀ´¶¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¡£¤³¤Î¼ºÇÔ¤òµ¡¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ËèÆü·ç¤«¤µ¤ºÍÏ±Õ¤Î¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1kgÃ£À®¤Î´î¤Ó¤ÈSNS¤Ç¤ÎÈ¿¶Á
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿1kgÅþÃ£¤Î½Ö´Ö¡£
¡Ö°ÊÁ°¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë²áÄø¤Î¿ÊÄ½¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1¥¥í¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ(¡©)Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²Ê³Ø¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤È¶¦Í¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤Î´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¥ß¥ç¥¦¥Ð¥ó·ë¾½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ß¥ç¥¦¥Ð¥ó¤ÏºÇ¤â·ë¾½¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¤Êª¼Á¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¾å¼ê¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤ë¤ÈÀµÈ¬ÌÌÂÎ·¿¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤â¤¢¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î·ë¾½¤ò¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢¿§¡¹¤ÊÅ¸¼¨²ñ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥ç¥¦¥Ð¥ó¤Î·ë¾½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¹çË¡·Ï¼Â¸³²°¡×¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥®¥ê¥®¥ê¤Î¼Â¸³
¡Ö¹çË¡·Ï¼Â¸³²°¡×¤È¤¤¤¦¶½Ì£¿¼¤¤¸ª½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹çË¡·Ï¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Í¥¿¤Ç¤¹¡£´í¸±Êª¡¢ÆÇ·àÊª¡¢Êü¼ÍÀþ¡¢ÅÅµ¤¹©»ö»Îetc¿§¡¹¤Ê»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹çË¡¤È°ãË¡¤Î¶³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¤Î¼Â¸³¤Ê¤ó¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÍÍ¡¹¤ÊÀìÌç»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄËÜ³ÊÅª¤Ê¼Â¸³°¦¹¥²È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¼Â¸³¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¡£º£²ó¤Î·ë¾½°éÀ®¤â¡¢¤½¤ó¤Ê°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤·¤¿¼Â¸³¤Î°ìÎã¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¼Â¸³¤ä¹©ºî¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤ëÌÌÇò¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½é´ü¤Îº¢¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢·ë¾½ºî¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂÐ¾È¼Â¸³¤ä»î¹Ôºø¸í¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
º£²ó¤ÎµðÂç¥ß¥ç¥¦¥Ð¥ó·ë¾½¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢²Ê³Ø¤Ø¤Î¾ðÇ®¤È·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤â¿·¤¿¤Ê·ë¾½¤Î°éÀ®¤È¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£