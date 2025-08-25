妖怪ペロリ猫、現る！水滴を夢中で舐める姿に反響「ぺろリスト」「久しぶりに笑った」「かわいい妖怪」
「ウチには妖怪『結露舐め』がおる…」
そんな怪談話がはじまりそうな一文とともにXユーザーのDaiさん（@daisuke_coffee）が投稿した写真が話題になっています。そこに写っているのは、愛猫の「クラウディ」くん（3歳）。普段は「クウ」ちゃんと呼ばれています。
クウちゃんは、飲み物の入ったプラスチックカップに首を伸ばし、表面にできた結露をペロリ。冷たい水滴を舐めるその姿は、とてもおいしそうです。この投稿には6.3万件超の“いいね”が集まり、一夜にして“時の猫”となったクウちゃん。このあと、飼い主さんに詳しいお話を伺いました。
「だっておいしいんだもん！」 水も氷も大好き
ーー撮影時の状況について教えてください。
「コンビニでアイスラテを買って来て、テーブルの上に置いたところ、カップについた水滴を舐めていました。普段から水滴や氷を舐めるのが好きな子で、冬場は窓についた結露も舐めます。見ていて『また舐めてるな』と思いました」
ーーこのあと、どうなりましたか。
「妻と僕、ふたつのカップの表面を順番に舐めていました。だいたい舐め終わると、こちらを振り返って『まだ足りない』とアピールを始めます。小さな氷を1個あげるとおいしそうに舐め尽くしました。そして満足したのか、お気に入りの場所へ戻っていきましたね」
ーークウちゃんは、どんな性格ですか。
「いつもフワフワ浮かんでいる雲のようにマイペースです。加えてコミュ力お化けでもあります。クウはヨーロピアン・バーミーズという猫種で、血のつながったサニーとレイニーという兄弟と一緒に暮らしています。最初はサニーとレイニーの2匹を先に迎え、その2カ月後にクウを迎えたためか、当初はふたりから新入り猫と認識され威嚇されました。ですが、クウはどこ吹く風でまったく気にせず、ふたりに近づいて仲良くなろうとしていました。そのおかげで、今では兄弟のなかで中心的な存在になっています」
クウちゃんの“妖怪ペロリ”ぶりに、思わず笑顔になる声が続々と集まりました。
「ぺろリスト」
「久しぶりに笑った」
「かわいい妖怪です」
「人間の私もこれします」
「うちの猫もやりますわ」
「おいしそうでかわいい」
「もはや、結露になりたい」
「その妖怪うちにも出没します」
「ちゃんと水分補給しててえらい」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）