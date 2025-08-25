「ウチには妖怪『結露舐め』がおる…」



【写真】カップについた水滴をペロペロ〜

そんな怪談話がはじまりそうな一文とともにXユーザーのDaiさん（@daisuke_coffee）が投稿した写真が話題になっています。そこに写っているのは、愛猫の「クラウディ」くん（3歳）。普段は「クウ」ちゃんと呼ばれています。



クウちゃんは、飲み物の入ったプラスチックカップに首を伸ばし、表面にできた結露をペロリ。冷たい水滴を舐めるその姿は、とてもおいしそうです。この投稿には6.3万件超の“いいね”が集まり、一夜にして“時の猫”となったクウちゃん。このあと、飼い主さんに詳しいお話を伺いました。



「だっておいしいんだもん！」 水も氷も大好き

ーー撮影時の状況について教えてください。



「コンビニでアイスラテを買って来て、テーブルの上に置いたところ、カップについた水滴を舐めていました。普段から水滴や氷を舐めるのが好きな子で、冬場は窓についた結露も舐めます。見ていて『また舐めてるな』と思いました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「妻と僕、ふたつのカップの表面を順番に舐めていました。だいたい舐め終わると、こちらを振り返って『まだ足りない』とアピールを始めます。小さな氷を1個あげるとおいしそうに舐め尽くしました。そして満足したのか、お気に入りの場所へ戻っていきましたね」



ーークウちゃんは、どんな性格ですか。



「いつもフワフワ浮かんでいる雲のようにマイペースです。加えてコミュ力お化けでもあります。クウはヨーロピアン・バーミーズという猫種で、血のつながったサニーとレイニーという兄弟と一緒に暮らしています。最初はサニーとレイニーの2匹を先に迎え、その2カ月後にクウを迎えたためか、当初はふたりから新入り猫と認識され威嚇されました。ですが、クウはどこ吹く風でまったく気にせず、ふたりに近づいて仲良くなろうとしていました。そのおかげで、今では兄弟のなかで中心的な存在になっています」



クウちゃんの“妖怪ペロリ”ぶりに、思わず笑顔になる声が続々と集まりました。



「ぺろリスト」

「久しぶりに笑った」

「かわいい妖怪です」

「人間の私もこれします」

「うちの猫もやりますわ」

「おいしそうでかわいい」

「もはや、結露になりたい」

「その妖怪うちにも出没します」

「ちゃんと水分補給しててえらい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）