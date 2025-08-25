夏の風物詩といえば、スイカ。夏に食べる瑞々しいスイカは格別に美味しく、幾らでも食べられそうな気がします。ですが、この美味しさを感じるのは人間だけではありません。ポメラニアンの「こまち」ちゃん（7歳・女の子）もまた、スイカが大好物です。



【動画】高速スイカクレクレ！からのパクリ！ 興奮ぶりがおもしろすぎる

きれいな三角にカットされたスイカを差し出されると、すぐ二足立ちに。大きく目を見開き、両前足を上下に揺らしておねだりを始めました。



ところが、興奮するあまり、“ちょうだい”のリアクションは超高速状態に！



いよいよスイカをもらえるとわかったこまちちゃんは、瞳をキラキラと輝かせながらお利口さんにおすわり。ペロッと舌を出しました。



「スイカーーーー」とのコメントとともに、飼い主のXユーザーcomatemaさん（@jMJyueA0pTUSuFI）がこの一部始終を動画に収めて公開すると、目にも止まらぬ速さで“くれくれ”するこまちちゃんの様子が「かわいすぎる」と注目を集めました。



スイカへの情熱が止まらない！ 驚異のおねだりスピード

ーー撮影時の状況を教えてください。



「家族でスイカを食べたので、こまちとてまりにも食べさせたいなと準備をしていたら、こまちとてまりがスタンバイしていました。特にこまちは準備をしている間から大興奮でした。スイカをあげる際には種を取り除き、あげるときには皮を食べさせないように気を付けています」



ーーこの光景を見た感想は？



「大好物のスイカを前にやはり興奮しているなと。そして期待に満ちたかわいい笑顔が見られて嬉しくなりました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「両手で飛びついてスイカを食べてくれました」



ーー同居犬のてまりちゃんのスイカに飛びつくシーンも公開されていましたね。



「こまちをフリーにしているとてまりが食べられなかったので、こまちを小脇に抱え、てまりにはゆっくり食べてもらいました。その間もこまちは食べたい気持ちが止まらず、抱えられながらも暴れていました」



ーーこまちちゃんはどのような性格ですか。



「とにかく食いしん坊な子で、食がこまちの行動原理になっています。ご飯時になると、視界に入ってきたり、手でちょんちょんと飼い主にアピールしてきます。ご飯の準備を始めると運動会のように走ったり回ったりしています。見た目と反して性格はジャイアン的で、てまりの物は、自分が好きじゃないおもちゃでも奪おうとしたり、食べ物はもちろん奪おうとします。てまりは優しく真面目な性格で、それでもこまちのことが大好きなようです」



こまちちゃんの必死なアピールに目が釘付けになる人が続出。リプライには、悶絶する声が寄せられています。



「すっごい早業」

「スイカ好きなんですね」

「食いしんぼうかあいい」

「ものすごい速さでおねだり」

「スイカ好きなのね。ニコニコしてるもん」

「サイコーに激しくてかわいい。大好きなんですね」

「おねだりスピード！ そして期待に満ちた顔！！ 最高にかわいいですね」



